بالفيديو.. الصين تطور خوارزميات روبوت يمكنه الإقلاع والوقوف في الهواء

في تطور جديد استطاع فريق من المهندسين الصينيين تطوير خوارزميات تتيح للروبوت Jet-HR2 التحليق والوقوف في الهواء اعتماداً على مراوح مثبته بقدميه، ولا تزال الروبوتات التي تشبه الإنسان محدودة الإمكانات رُغم قدرتها على التحرك وتخطي الحواجز في بعض الأحيان، حيث تعمل مجموعات منفصلة من المهندسين على إنشاء روبوتات ذات قدمين قادرة على التحليق فوق العقبات والعودة إلى المشي مرّة أخرى.

الروبوت Jet-HR1 قادر على الإقلاع والتحليق

قام المهندسون من معهد “قوانغ دونغ” للتكنولوجيا بابتكار الروبوت “Jet-HR1″، والذي يمكنه فقط أن يتخطى الفتحات، ويدعم ساقه في الهواء بالمراوح، قبل أن يتمكن لاحقاً من القيام برحلة كاملة، حسب موقع إن بلاس ون.

و يتكون الروبوت Jet-HR1 من قدمين متصلتين في الأعلى ومروحة في كل قدم إضافة إلى مروحتين على مستوى الخصر ونتيجة لسلسلة من التطوير التي أُدخلت على خوارزميات الروبوت أصبح قادراً على الإقلاع والتحليق في مكان واحد.

اختبار ناجح وآخر فاشل

ويظهر الفيديو المتداول اختبارين/ نجح الروبوت في الاختبار الأول من البقاء في الهواء لمدة 25 ثانية تقريباً بينما كان الدفع مرتفعاً جداً في الاختبار الثاني الأمر الذي قذف بالروبات عالياً نحو السقف ليقوم المهندسون بإيقاف تشغيل المحركات والإمساك بالروبات قبل أن يسقط.