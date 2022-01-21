بالفيديو.. ابنة أخت إلهام شاهين: معنديش مانع أعمل أدوار فيها إغراء

حلت الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين، ابنة أخت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، ضيفة على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، ويذاع عبر قناة “MBC مصر”.

وأعلنت إلهام، خلال الحلقة أنها لا تمانع أن تقدم أدوار إغراء، مشيرة إلى أنها تريد تقديمها على طريقة الفنانة الراحلة هند رستم، قائلة: “ممكن أعمل أدوار فيها إغراء بس بشياكة زي هند رستم، الإغراء ممكن يتعمل بنظرة أو حركة، ومعنديش مشكلة أعمل إغراء بس حاجة تبقى شيك وحسب رسالة الموضوع”.

وأضافت إلهام، أن الجرأة مهمة جدًا للممثلة لأنها تجعلها تنوع في أدوارها، وتقدم كل ما تريده، لأن الممثل يلعب جميع الشخصيات.

وتابعت إلهام، أنها تعتبر مسلسل “نظرية الجوافة” والذي عرض في رمضان 2013، هو أسوأ عمل قدمته خالتها النجمة إلهام شاهين، مشيرة إلى أن الدور لم يكن يشبهها نهائيًا.

يذكر أن إلهام صفي الدين، شاركت بالتمثيل لأول مرة في مسلسل “خارج السيطرة” والذي جسدت فيه دور (جنا) الفتاة المحجبة وابنة صديقة الفنانة حنان مطاوع، بحكاية “توت” ونالت إعجاب المشاهدين بشكل كبير.

حكاية “توت” هي سادس حكاية في مسلسل “خارج السيطرة” الذي يعرض عبر منصة “شاهد VIP” ويقوم ببطولته: حنان مطاوع، وعايدة رياض، وهشام إسماعيل، ومؤمن نور، من إخراج: أحمد خالد.