بالفيديو | إياد نصار: الشغل مع منى زكي متعة.. والفنانة ترد: أنا اللي بعشقك وبموت فيك

أسامة مقلد

في تصريحات له مع برنامج “TheInsider بالعربي” الذي يذاع عبر قناة “دبي”، كشف النجم الأردني إياد نصار، عن كواليس العمل مع النجمة منى زكي في فيلمهما الجديد “أصحاب ولا أعز”.

بالفيديو | إياد نصار: الشغل مع منى زكي متعة.. والفنانة ترد: أنا اللي بعشقك وبموت فيك

وقال نصار، أنه يعشق العمل مع منى زكي، وأن شهادته فيها مجروحة، مشيرًا: “الشغل مع منى متعة بجد”.

لترد عليه النجمة منى زكي، قائلة أنه فنان كبير وموهوب ويحترم العمل الذي يشارك فيه، موجهة رسالة له: “أنا اللي بعشق وبموت فيك”، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعاونان معًا فيها، حيث أن الثنائي جمعهما مسلسل “أفراح القبة” الذي عرض في 2016.

“أصحاب ولا أعز” هو فيلم من إنتاج “نتفليكس” مأخوذ من الفيلم الإيطالي “غرباء بالكامل”، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء، يقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن يتم قراءة الرسائل والمكالمات الجديدة أمام الجميع، فتتحول اللعبة الشيقة إلى كشف الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد.

بطولة: نادين لبكي، ومنى زكي، وإياد نصار، ودياموند بو عبود، وعادل كرم، وجورج خباز، وفؤاد يمين، من تأليف: فيليبو بولونيا، وإخراج: وسام سمايرا.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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