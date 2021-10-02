بالفيديو.. أول تعليق من خالد النبوي على المشهد المثير للجدل الذي جمعه بالفنانة غادة عبد الرازق

حل النجم خالد النبوي، ضيفًا على برنامج “لايف من الدوبلكس”، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في حلقة أمس الجمعة.

وتحدث خالد النبوي، خلال الحلقة عن المشهد الشهير الذي جمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، في مسلسل “مسألة مبدأ” والذي أصبح كوميكس على السوشيال ميديا.

وقال النبوي، أن المخرج خيري بشارة، مخرج المسلسل كان يحب الارتجال بشكل كبير، والمشهد نال إعجابه فقرر تصويره بهذه الطريقة، معربًا عن سعادته بأنه يضحك الناس حتى يومنا هذا.

يذكر أن النجم خالد النبوي، ينتظر عرض فيلمه الجديد “أهل الكهف” الذي يشارك فيه نخبة من النجوم ومن المقرر طرحه في دور العرض قريبًا.

وتدور أحداث الفيلم في عام 250 م وصراع الإنسان مع الزمن من خلالة ثلاثة أشخاص يبعثون للحياة بعد نوم استغرق أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن مختلف عن الزمن الذي عاشوا فيه.

“أهل الكهف” بطولة: خالد النبوي، ومحمود حميدة، وغادة عادل، وأحمد عيد، وماجد المصري، ومصطفى فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وبيومي فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وريم مصطفى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعمرو عبد الجليل، وهاجر أحمد، وصبري فواز، عن قصة: توفيق الحكيم، معالجة سينمائية: أيمن بهجت قمر، إخراج: عمرو عرفة.