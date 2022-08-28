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بالفيديو | أهداف هالاند أمام كريستال بالاس … وسجل أول هاتريك بقميص مانشستر سيتي

عبد الرحمن رضا

واجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ٤ من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب استاد مانشستر سيتي، وفاز السيتي على نظيره كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

بالفيديو | أهداف هالاند أمام كريستال بالاس ... وسجل أول هاتريك بقميص مانشستر سيتي

وأحرز لاعب السيتي هالاند هاتريك خلال المباراة، في الدقيق ٦٢، والدقيق ٧٠، والدقيقة ٨١، ليقلب المباراة من فوز نادي كريستال بالاس إلى فوز مانشستر سيتي بفارق هدفين، والرابع أحرزه سيلفا مجم السيتي.

فيديو هاتريك هالاند أمام كريستال بالاس

هالاند يسجل هاتريك في رباعية مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ووصل فريق مانشيستر سيتي للنقطة رقم ١٠ في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبقي نادي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد ٤ نقاط.

عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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