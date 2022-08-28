بالفيديو | أهداف هالاند أمام كريستال بالاس ... وسجل أول هاتريك بقميص مانشستر سيتي

واجه نادي مانشستر سيتي نظيره نادي كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة ٤ من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب استاد مانشستر سيتي، وفاز السيتي على نظيره كريستال بالاس برباعية مقابل هدفين.

وأحرز لاعب السيتي هالاند هاتريك خلال المباراة، في الدقيق ٦٢، والدقيق ٧٠، والدقيقة ٨١، ليقلب المباراة من فوز نادي كريستال بالاس إلى فوز مانشستر سيتي بفارق هدفين، والرابع أحرزه سيلفا مجم السيتي.

فيديو هاتريك هالاند أمام كريستال بالاس

ووصل فريق مانشيستر سيتي للنقطة رقم ١٠ في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وبقي نادي كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد ٤ نقاط.