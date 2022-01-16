بالفيديو.. أحمد آدم لزوج “مُعلمة المنصورة”: طلقتها عشان الناس عرفت ولا عشان رقصت؟

أسامة مقلد

حل الفنان الكوميدي أحمد آدم، ضيفًا على برنامج “كلام الناس” الذي تقدمه الإعلامية الشابة ياسمين عز، ويذاع عبر قناة “MBC مصر”.

بالفيديو.. أحمد آدم لزوج "مُعلمة المنصورة": طلقتها عشان الناس عرفت ولا عشان رقصت؟

وأعلن آدم، خلال الحلقة عن دعمه للسيدة آية يوسف، والمعروفة إعلاميًا باسم “مُعلمة المنصورة” بعد الأزمات التي تعرضت لها على خلفية انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص في رحلة نيلية.

وقال آدم، أن الخطأ يقع على مصور الفيديو، وليس على المُعلمة، ويجب محاسبته قانونيًا، مستنكرًا اتخاذ إجراءات ضد المُعلمة، في الوقت الذي لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد مصور الفيديو الذي اعتدى على حريتها وصورها دون علمها.

وانتقد آدم، موقف زوج آية يوسف، “مُعلمة المنصورة” بسبب طلاقه لها وتخليه عنها عقب انتشار الفيديو، قائلًا: “موقف مش حلو.. طلقها عشان الناس عرفت ولا عشان الموقف نفسه؟” في إشارة إلى أن الموقف حدثت قبل انتشار الفيديو بفترة، أي كان على علم به.

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ووجه آدم، رسالة لزوج “مُعلمة المنصورة” قائلًا: “مش رجولة إنك تطلقها.. وأتمنى يرجعوا لبعض هي وجوزها”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد آدم، فيلم “200 جنيه” الذي عرض في أغسطس الماضي.

فيلم “200 جنيه” بطولة: أحمد السقا، وليلى علوي، وهاني رمزي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وأحمد آدم، وأحمد رزق، ودينا فؤاد، وأحمد صلاح السعدني، ومي سليم، ومحمود حافظ، وملك قورة، من تأليف: أحمد عبد الله، وإنتاج: محمد عبد الحميد، ووائل علي، وإخراج: محمد أمين.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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