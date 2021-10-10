بالفيديو.. أبرز لقطات حفل خطوبة مريم عامر منيب

احتفلت مريم عامر منيب، الابنة الكبرى للمطرب الراحل، بحفل خطوبتها مساء أمس السبت، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

واقتصر الحفل على حضور أقارب العروسين وعدد من الفنانين أبرزهم النجمة شيرين رضا، والمنتج هاني محروس.

وارتدت مريم، في حفل خطوبتها فستان سماوي اللون، واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الهادئ في إطلالتها.

وظهرت شقيقتها زينة بفستان سواريه روز، وارتدت إيمان الألفي والدة العروس وأرملة الفنان الراحل عامر منيب فستانًا باللون الموف.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض صفحات محبي مريم عامر منيب، مقاطع فيديو من حفل الخطوبة ظهرت خلالها العروس وهي ترقص مع خطيبها.

وأثناء التجهيز للخطوبة ووضع الميك آب، ظهرت مريم في أحد الفيديوهات وهي تغني مع صوت والدها الراحل في الخلفية، أغنية “جيت على بالي”.

الجدير بالذكر أن الفنان الراحل عامر منيب، لديه 3 بنات: (مريم، وزينة، ونور)، حيث أنه تزوج من السيدة إيمان الألفي في عام 1996، واستمر زواجهما حتى رحيله في 26 نوفمبر 2011، عن عمر يناهز 48 عامًا بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.