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انفعال أحمد موسى: البيضة ب ٣ جنيه والمسلوقة ب ٨ جنيهات وساندوتش الفول على العربية ب ٨ جنيه”أين الرقابة”

أمل ناجي

قال الاعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على قناة صدى البلد “على مسؤوليتي” أن سعر قرص الفلافل الذي كان يباع بجنيه أصبح يباع ب 2 جنيه، وأوضح أن سعر ساندوتش الفول أصبح 8 جنيهات على العربيات، واستنكر ارتفاع أسعار هذه الأكلات الشعبية التي يتناولها كافة الطبقات، وقال لماذا كل هذا ولدينا 140 طن فول في الموانئ، وأشار إلى ضرورة الإفراج عنها.

انفعال أحمد موسى بسبب ارتفاع الأسعار

انفعال أحمد موسى بسبب ارتفاع الأسعار

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كما أوضح أن سعر علبة الكشري أصبحت 25جنيه بعد أن كانت ب 10جنيهات، واضاف أن سعر اللبن أصبح 50جنيه للكيلو، كما أشار إلى ارتفاع كبير في أسعار العدس حيث وصل 50 جنيه للكيلو.

استنكر احمد موسى هذه الأسعار المرتفعة مناشد الحكومة ضرورة وضع آليات لجعل المزارعين يقوموا بتوريد الأرز حيث أن التوريد انخفض للغاية من مليون ونصف طن الي 300 ألف طن.

انفعال أحمد موسى بسبب ارتفاع الأسعار

كما أنه طالب الحكومة بضرورة التشديد، وتطبيق الرقابة على الأسواق، والمحلات للوصول إلى سعر مناسب، وعادل لدعم المواطنين في ظل جشع التجار، والأزمة الاقتصادية الحالية.

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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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