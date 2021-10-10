اليوتيوبر زينب تثير ضجة بفيديو جديد: قررت أطلق من أحمد حسن

أثارت اليوتيوبر زينب، زوجة أحمد حسن، ضجة كبيرة بسبب فيديو جديد نشرته عبر قناتهما الرسمية على موقع “يوتيوب” تعلن فيه أنها قررت الطلاق من زوجها.

وقالت زينب، خلال الفيديو أنها تشعر بالاكتئاب الشديد وهو ما تسبب في تأخر طرح فيديوهاتهم في الفترة الأخيرة، لأن مزاجها أصبح حادًا للغاية.

وأضافت زينب، أنها تشعر بتحمل مسئولية أكبر من قدراتها بالتزامن من حملها الجديد، وبرغم الدعم الذي تتلقاه من زوجها أحمد حسن لكنها تشعر بأنها أصبحت عبء عليه بسبب شعورها الدائم بالاكتئاب.

وتابعت زينب، أنها قررت ترك زوجها والعودة إلى مصر، ولا تعلم إذا كانت هذه الحالة نتيجة هرمونات الحمل أم لا.

وبرغم مرور 4 أيام على نشر الفيديو الذي اقترب من 2 مليون مشاهدة، إلا أنه ليس هناك تأكيد أو نفي على ما قالته زينب.

وتباينت الآراء حول ما قاله زينب في الفيديو، حيث تعاطف البعض معها، بينما انتقدها البعض الآخر الذي أكد أنه سيكون “مقلب” في النهاية سيتم الكشف عنه خلال أيام من أجل تصدر التريند.