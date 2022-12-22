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“الحاجة سندس”: أول تونسية تقرر الزواج من رجلين في وقت واحد “القانون لا يمنع” والعرس في رأس السنة

أمل ناجي

نشرت سيدة تونسية تدعي الحاجة سندس فيديو انتشر بصورة كبيرة على الفيس بوك، تيك توك أعلنت من خلاله أنها ستصبح أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت.

الحاجة سندس أول تونسية تقرر الزواج من رجلين

الحاجة سندس أول تونسية تقرر الزواج من رجلين

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حيث قالت الحاجة سندس أن القانون التونسي يمنع زواج الرجل من امرأتين لكنه لا يمنع زواج المرأة من رجلين في نفس الوقت

 بش نكون أول تونسية تتعرس بزوج رجال، بما إن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء.

أوضح أحد المحامين التونسيين أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات، ولكنه بالفعل لم يتحدث عن تعدد الأزواج، وأشار إلى أن المرأة التي تفعل ذلك لا يعاقبها القانون.

الحاجة سندس أول تونسية تقرر الزواج من رجلين

كما أضاف أن القانون في تونس لا يوجد به نص عن عقوبة زواج المرأة من اثنين في آن واحد، وقال إن هذه ثغرة قانونية.

الحاجة سندس أول تونسية تقرر الزواج من رجلين

وأشار إلى أنه من الضروري إضافة كلمة الأزواج في مشروع القانون حتى يتم منع تعدد الأزواج، والزوجات على حد سواء.

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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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