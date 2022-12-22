“الحاجة سندس”: أول تونسية تقرر الزواج من رجلين في وقت واحد “القانون لا يمنع” والعرس في رأس السنة

نشرت سيدة تونسية تدعي الحاجة سندس فيديو انتشر بصورة كبيرة على الفيس بوك، تيك توك أعلنت من خلاله أنها ستصبح أول سيدة تونسية تتزوج من رجلين في نفس الوقت.

حيث قالت الحاجة سندس أن القانون التونسي يمنع زواج الرجل من امرأتين لكنه لا يمنع زواج المرأة من رجلين في نفس الوقت

بش نكون أول تونسية تتعرس بزوج رجال، بما إن القانون التونسي يكفل لي أن أتزوج زوج رجال ويمنع تعدد الزوجات للرجال، ويسمح بتعدد الأزواج بالنسبة للنساء.

أوضح أحد المحامين التونسيين أن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات، ولكنه بالفعل لم يتحدث عن تعدد الأزواج، وأشار إلى أن المرأة التي تفعل ذلك لا يعاقبها القانون.

كما أضاف أن القانون في تونس لا يوجد به نص عن عقوبة زواج المرأة من اثنين في آن واحد، وقال إن هذه ثغرة قانونية.

وأشار إلى أنه من الضروري إضافة كلمة الأزواج في مشروع القانون حتى يتم منع تعدد الأزواج، والزوجات على حد سواء.