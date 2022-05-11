الإعلان رسميا عن فيلم 2 Avatar

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي لفيلم Avatar 2 الذي حقق نجاح كبير قبل 13 عاما في الجزء الأول، وينتظر عشاق الفيلم حول العالم عرضه قريبا بالسينما.

أحداث فيلم Avatar 2

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم العالمي حول،

بطل الفيلم جيك سولي ويعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، ويتعرض كوكبهم للهجوم ويتعاون البطل جيك سولي مع ” نيتريتي” وجيش سباق” نافي” لحماية كوكبهم.

وسيتم عرض الفيلم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3d، وسيتسلّم الحضور نظارات خاصة لارتدائها قبل العرض.

تريللر فيلم Avatar 2

تم عرض الإعلان الترويجي للفيلم الجديد علي اليوتيوب شاهدة الآن.