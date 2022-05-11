الإعلان رسميا عن فيلم 2 Avatar

عبد الله إبراهيم عبد الحميد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي لفيلم Avatar 2 الذي حقق نجاح كبير قبل 13 عاما في الجزء الأول، وينتظر عشاق الفيلم حول العالم عرضه قريبا بالسينما. 

الإعلان رسميا عن فيلم 2 Avatar 1 11/5/2022 - 5:12 م

أحداث فيلم Avatar 2 

تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم العالمي حول، 

 بطل الفيلم جيك سولي ويعيش مع عائلته الجديدة التي تشكلت على كوكب باندورا، ويتعرض كوكبهم للهجوم ويتعاون البطل جيك سولي مع ” نيتريتي” وجيش سباق” نافي” لحماية كوكبهم. 

صدور إعلان الجزء الجديد من فيلم  Avatar بعد انتظار 13 عام

وسيتم عرض الفيلم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3d، وسيتسلّم الحضور نظارات خاصة لارتدائها قبل العرض. 

تريللر فيلم Avatar 2

تم عرض الإعلان الترويجي للفيلم الجديد علي اليوتيوب شاهدة الآن. 

Avatar of عبد الله إبراهيم عبد الحميد
عبد الله إبراهيم عبد الحميد

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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