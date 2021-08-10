“الأستاذ”.. لطيفة التونسية تكشف عن موعد طرح أحدث أغانيها

كشفت المطربة التونسية لطيفة، عن موعد طرح أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم “الأستاذ” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي الأغنية التي أعلنت لطيفة، عن طرحها غدًا الأربعاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن آخر أعمال لطيفة، أغنية “الليل ليل” التي طرحتها في منتصف مارس الماضي عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات: ياسين الحمزاوي، وألحان: أمين القلسي.

لطيفة، هي مطربة تونسية ولدت في منطقة سيدي عمر، بولاية منوبة بشمال تونس، في 14 فبراير 1961.

حصلت لطيفة على بكالوريوس المعهد العالي للموسيقى العربية بتقدير امتياز، وبدأت مسيرتها الفنية في 1978 عندما شاركت في برنامج “نادي المواهب” بتونس.

أصدرت لطيفة، أكثر من 30 ألبوم غنائي، والكثير من الأغنيات المنفردة بمختلف اللهجات واللغات والألوان الغنائية، تعاملت فيها مع أبرز الشعراء والملحنين مثل: نزار قباني، وبليغ حمدي، وعبد الوهاب محمد، وسيد مكاوي، ومحمد الموجي، وزياد الرحباني، وعمار الشريعي.

وتعتبر لطيفة من أوائل الفنانات في مجال الفيديو كليب والسينما كليب أيضًا، وتعاملت في كليباتها مع كبار المخرجين العرب والعالميين مثل عاطف سالم، وعاطف الطيب، وستيفان ليوناردو.

حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون عام 1994، ولها تجربة سينمائية وحيدة وهي فيلم “سكوت ح نصور” إخراج: يوسف شاهين.