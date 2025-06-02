احذر الإفراط في استخدام السكر البديل “الدايت”.. يعيدك لنقطة البداية

بحثا عن قوام جيد، وحياة صحية مثالية، يتجه الكثيرون نحو الدايت أو الرجيم لتقليل الوزن، وفيه يتبع الأشخاص نظاما غذائيا معينا يعتمد في الأساس على تقليل السكر أو حتى الامتناع عنه، ويلجأ البعض إلى فكرة السكر البديل أو سكر الدايت كما هو معروف.

ليس حلا آمنا

خبراء تغذية، حذروا كثيرا من الإفراط في استخدام السكر البديل الدايت، من بينهم الدكتورة جيهان فؤاد، العميد السابق للمعهد القومي للتغذية، والتي تؤكد أن الإفراط في استخدام السكر البديل المعروف بـ”الدايت” ليس حلاً آمنًا كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت تحذيرًا واضحًا بشأن هذا الأمر بعد ظهور نتائج دراسات تؤكد مخاطره على المدى الطويل.

تقول الدكتورة جيهان فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية عبيدة أمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بعض الناس فهموا الدعوة لتقليل السكريات على أنها دعوة لاستخدام “السكر الدايت” بكميات غير محدودة، لافتة إلى أن البعض بات يستخدمه في إعداد الحلويات والكيك ويعيشون نمطًا غذائيًا يعتمد عليه بشكل كامل، وهو أمر خاطئ.

وأضافت أن الدراسات أظهرت أن الإفراط في تناول بدائل السكر قد يؤدي بمرور الوقت إلى زيادة الرغبة الشديدة في تناول السكريات العادية، وهو ما يعيد الشخص إلى نقطة البداية، مشددة على أن الهدف من تقليل السكر لا يعني استبداله كليًا بسكر دايت، بل تقليل الاعتماد عليه بشكل عام.

مادة مصنعة لها تركيبة كيميائية

أوضحت أن السكر الدايت مادة مصنعة لها تركيبة كيميائية، ومع مرور الوقت قد تظهر لها آثار جانبية، وهو ما كشفت عنه بعض الأبحاث الحديثة. وأضافت أن الحل الأفضل هو تقليل الاعتماد على السكريات بشكل عام، واللجوء إلى بدائل طبيعية مثل القرنفل أو الحبهان أو المستكة لتحسين نكهة المشروبات.