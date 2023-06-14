اتهام نجم مسلسل طائر الرفراف بالشذوذ وعفراء ساراتش أوغلي تعلق.. شاهد

وضع الصحفيين الممثلة التركية الشابة، عفراء ساراتش أوغلي في موقف محرج خلال تواجدها في حفل مجلة “Elle style”، بعد توجيه سؤال وصفه البعض بالغير لائق في حق نجم مسلسل طائر الرفراف ميرت رمضان ديمير.

ونالت عفراء ساراتش أوغلي (25 عاماً)، جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية لعام 2023، عن دورها في المسلسل التركي الشهير “طائر الرفراف”، من مجلة “Elle style”، الحفل الذي أقيم مساء اليوم (الثلاثاء).

هل ميرت رمضان ديمير شاذ؟

مارس الصحفيين في الحفل، أسلوب الضغط على الممثلة الجميلة عفراء ساراتش أوغلي، وأحدهم وضعها في موقف محرج، حيث لم تستطيع الرد عليه، بعد سؤالها عن زميلها في العمل ميرت رمضان وهل هو شاذ.

وجاء الحوار بين الصحفيين وعفراء كالتالي:

لم نرى السيد مارت بجانبك الليلة، في العادة تنضمون للدعوات معًا؟

– في العادة لا نكون معًا.

أصبحتم تخرجون سويًا وقضيتم عطلة معًا، لذا توقعنا حضوركما معًا؟

– كلا أنا أتيت لوحدي.

يقال عن مارت بأنه شاذ؟

– شكراً لكم يا أصدقاء، نحن هنا من أجل حفل جميل.

وبعد تجاوزات الصحفيين مع عفراء، أطلق مستخدمي التواصل، حملة تضامن معها، مؤكدين أنه من الغير لائق توجيه هذه الأسئلة لها، ووضعها في موقف محرج في يوم تكريمها، خاصةً وأن كل ما يجمع بينها وبين مارت مجرد عمل.

وأثارت علاقة مارت رمضان ديمير ومواطنته افرا ساراتش اوغلو، الكثير من الجدل والانتقادات في الأوان الأخيرة، بعد أن قرر الثنائي أن يقضيا إجازة معاً خارج الكواليس، وهو ما دفع الصحافة لمهاجمتها، واتهام رمضان بأنه السبب وراء انفصالها عن حبيبها الأول.

وانتهى الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف عند الحلقة 36 التي تم عرضها يوم الجمعة الماضية، وتم الإعلان عن وجود موسم ثاني، من المقرر عرضه هذا العام.

وحقق الموسم الأول من مسلسل طائر الرفراف، نجاح باهر ونسب مشاهدات ومتابعة عالية في تركيا والوطن العربي.