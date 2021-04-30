اتهامات السرقة والاقتباس تطارد مسلسل “كوفيد 25” ليوسف الشريف

بواسطة أسامة مقلد

تعرض الفنان يوسف الشريف، لاتهامات بسرقة فكرة مسلسله الجديد والذي يعرض حاليًا “كوفيد 25” بعد التشابه الكبير بين أحداثه وأحداث فيلم “Bird Box” الذي عرض في 2018.

اتهامات السرقة والاقتباس تطارد مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف

وهو فيلم بطولة ساندرا بولوك، تعتمد فكرته على إصابة الناس بوباء يدفعهم إلى الانتحار، والحل الوقائي هو تغطية العين لتجنب رؤية المخلوقات التي تتحكم بالآخرين.

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وهي فكرة قريبة جدًا من فكرة مسلسل “كوفيد 25” الذي تدور أحداثه حول انتشار فيروس ينتقل عن طريق النظر المباشر إلى العين مما يتطلب ارتداء نظارات طبية وأقنعة وجه للوقاية منه.

وهو الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد البعض العديد من أوجه التشابه بين العملين.

“كوفيد 25” بطولة: يوسف الشريف، وأيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد عادل، وإيناس كامل، وإسلام جمال، وديانا هاشم، من تأليف: إنجي علاء، وإخراج: أحمد نادر جلال.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.


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