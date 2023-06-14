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ابن شقيق العندليب : جثة عبدالحليم حافظ لم تتحلل رغم مرور أكثر من ٤٠ عامًا على وفاته

محمد عبد الصبور

ابن شقيق العندليب : جثة عبدالحليم حافظ لم تتحلل رغم مرور أكثر من ٤٠ عامًا على وفاته

- صورة 1 - الطرب الاصيل | العندليب | القاهرة اليوم

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ مفاجأة كبرى، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

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حيث أوضح شبانة أنه منذ عدة أعوام طُلب منه زيارة ضريح عبدالحليم حافظ، وذلك بسبب تسرب الماء إلى المقبرة، وبعد أن تم فتح قبر النجم الراحل فوجئ بجثمانه كما هو لم يتحلل، مؤكدًا أنه رأى ملامحه وتفاصيل وجهه وشعره وكأنها لم تتأثر بالموت.

https://youtu.be/7kdJMykk_bc

وأكد شبانة على وجود شهود عدة على هذه الواقعة، وفسر ذلك بأن العندليب الراحل كان معتادًا على عمل الخير بصورة مستمرة.

وأضاف شبانة أنه لم يلتفت إلى أي هجوم شنه البعض ضده بسبب هذا الأمر، خاصة أن تفاصيل تلك الواقعة رآها بنفسه، فيما استشار دار الإفتاء قبل الإعلان عن هذا الأمر.

محمد عبد الصبور

كاتب صحفى ، معد برامج ، بكالوريوس إعلام ، عضو اتحاد الصحفيين العرب

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