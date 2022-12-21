هاشتاج “أنقذوا مستشفى 57357” يتصدر تريند فيس بوك “مهددة بالإغلاق” بسبب نقص التبرعات

تريند الفيس بوك هاشتاج أنقذوا مستشفى 57357 يتصدر المشهد في الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن انتشرت الكثير من الأخبار حول إغلاقه بسبب قلة التبرعات، والأزمة الاقتصادية، حيث تم إغلاق فرع طنطا لمرضى السرطان من الأطفال، وعلى وجه السرعة انتشر الخبر، وقام رواد التواصل الاجتماعي بإطلاق الهشتاج، وشارك في ذلك عدد من الفنانين، والمشاهير.

هاشتاج أنقذوا مستشفى 57357

انتشر هاشتاج أنقذوا مستشفى 57357 بسرعة كبيرة، وعلق الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، ووصفوا هذا الأمر بالكارثة التي تهاجم مرضى السرطان من الأطفال.

‏.. أرخوا أيديكم بالصدقات تُرخي حبال المصائب من أعناقكم‏ مستشفى 57357 تتداول الأخبار عنها أن هناك احتمالية كبيرة أن تغلق خلال 6 شهور القادمة بسبب عدم توافر تبرعات ودا بيعيق إمكانياتهم علي مساعدة عايزين نعمل حملة مكثفة من التبرعات لتظل المستشفي دي قائمة لمساعدة الأطفال والله الجنية بيفرق .. هل يجب أن يموت المريض أو الفقير حتى تتصدق الناس على أهله!! مستشفى سرطان الأطفال 57357 في أشد الحاجة لمساعدة من يستطيع

كما أن النجم عمرو يوسف كان من أبرز المشاهير تصدروا المشهد حيث نشر على صفحته الرسمية فيسبوك فيديو يدعو الجميع إلى دعم المستشفى.

كما أن اللاعب شيكابالا حرص على إظهار لافتة تطالب الجميع بمساعدة ودعم المستشفى.

بعد حصوله على الهدف الثالث ذهب ليحضر قميص مكتوب عليه أنقذوا مستشفى 57357.