أغنية “ناصيف زيتون” كل يوم بحبك تحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة في خلال يومين

مع توالي نجاح أغانيه حققت أغنية كل يوم بحبك للفنان السوري “ناصيف زيتون” نجاح باهر بعد صدورها على يوتيوب حيث حققت أكثر من 2 مليون في خلال يومين من صدورها، وذلك بعد نزول أغنيته “تكة” و التي حصدت 12 مليون مشاهدة خلال ثلاث أسابيع ، ذاك الفنان السوري صاحب الثلاثين عامً الحاصل على لقب ستار أكاديمي موسم 2009-2010، مما زاد اعتزاز بلده به، كما تجاوز عدد متابعينه على تطبيق إنستجرام 3.2 مليون متابع و إشترك في قناته على اليوتيوب 2.3 مليون مشترك وهو يمثل مصدر فخر للبلد الشقيق سوريا و مثال على الإجتهاد من أجل تحقيق الأحلام وسوف نقدم لكم في موقع نجوم مصرية نبذة عن أغنية كل يوم بحبك ثم كلمات الأغنية

نبذة عن الأغنية

تتميز الأغنية بسهولة الألفاظ و الوضوح واللكنة السورية المعتادة من الفنان ناصيف زيتون وهي أغنية رومانسية تعبر عن مدى حبه

يقدم لكم موقع نجوم مصرية كلمات أغنية كل يوم بحبك للفنان السوري “ناصيف زيتون”

كلمات الأغنية

حواسي قبلك خمسة … وحبك بقلبي السادس للدنيا اربع فصول .. وعنيكي الفصل الخامس حلاكي تخطى المعقول .. بده علم ومدارس شو مابيحكي وشو مابقول .. بحروف بحبك حاسس ال ب : بعشق عنيكي وال ح : حياتي ليكي وال ب: بغار عليكي وال ك: كل يوم بحبك بحبك بحبككل يوم بحبك يا حلوة بكل الاوقات … وغيرك لا ما بيحلالي لو مهما يزيدو النجمات.. وحدك القمر العالي رح غنيلك غنيات … وخلي اسمك موالي ولو سكتت كل الكلمات.. بقول بحبك بل عالي ال ب : بعشق عنيكي وال ح : حياتي ليكي وال ب: بغار عليكي وال ك: كل يوم بحبك بحبك بحبك كل يوم بحبك