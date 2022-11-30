تقنية

“ZTE Axon 40 Ultra” منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية

سحر أحمد

أعلنت شركة “ZTE” مؤخراً عن هاتف ZTE Axon 40 Ultra أحد أفضل هواتف الفئة الرائدة في عام 2022، ويقدم الهاتف معالج خرافي من شركة سناب دراجون، كما أن الهاتف يقدم ثلاث كاميرات خلفية عالية الدقة، ويأتي الهاتف ببطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقوة فائقة، والمميز في الهاتف أنه يأتي بتصميم شيك منافس لتصميم شركة سامسونج، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 8 30/11/2022 - 3:50 م

مواصفات ZTE Axon 40 Ultra

مواصفات وسعر أقوى هواتف هذا العام Zte axon 40 ultra بمواصفات قياسية والسعر خيالي

الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED
حجم الشاشة 6.8 بوصة
دقة الشاشة 2480×1116 بكسل
كثافة البكسلات 400 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 1 30/11/2022 - 3:50 م

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 2 30/11/2022 - 3:50 م

العتاد الداخلي:

المعالج Snapdragon 8 Gen 1
المعالج الرسومي Adreno 730
الرامات 8 – 12 – 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 1 جيجابايت
الذاكرة الخارجية لا يدعم
دقة التصنيع 4 نانومتر

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 3 30/11/2022 - 3:50 م

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى  تعمل بدقة 64 ميجابكسل
الكاميرا الثانية  تعمل بدقة 64 ميجابكسل
الكاميرا الثالثة  تعمل بدقة 64 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 16 ميجابكسل

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 4 30/11/2022 - 3:50 م "ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 5 30/11/2022 - 3:50 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
حجم البطارية 5000 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 6 30/11/2022 - 3:50 م

سعر الهاتف:

السعر في مصر 26000 جنيه
السعر في السعودية 3974 ريال
السعر في المغرب 11342 درهم
السعر في أوروبا 1057 دولار

"ZTE Axon 40 Ultra" منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية 7 30/11/2022 - 3:50 م

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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