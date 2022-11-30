“ZTE Axon 40 Ultra” منافس السامسونج في التصميم بمعالج جبار وكاميرات خرافية

أعلنت شركة “ZTE” مؤخراً عن هاتف ZTE Axon 40 Ultra أحد أفضل هواتف الفئة الرائدة في عام 2022، ويقدم الهاتف معالج خرافي من شركة سناب دراجون، كما أن الهاتف يقدم ثلاث كاميرات خلفية عالية الدقة، ويأتي الهاتف ببطارية عملاقة تدعم الشحن السريع بقوة فائقة، والمميز في الهاتف أنه يأتي بتصميم شيك منافس لتصميم شركة سامسونج، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات ZTE Axon 40 Ultra

الشاشة:

نوع الشاشة AMOLED حجم الشاشة 6.8 بوصة دقة الشاشة 2480×1116 بكسل كثافة البكسلات 400 بكسل في كل إنش معدل التحديث 120 هرتز

العتاد الداخلي:

المعالج Snapdragon 8 Gen 1 المعالج الرسومي Adreno 730 الرامات 8 – 12 – 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 128 – 256 – 1 جيجابايت الذاكرة الخارجية لا يدعم دقة التصنيع 4 نانومتر

جودة ودقة الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 64 ميجابكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 64 ميجابكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 64 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 16 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو حجم البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط

سعر الهاتف: