Zoom Companion: تحول ذكاء اصطناعي جديد يجسّد مستقبل الاجتماعات عبر الإنترنت

Zoom، الشهيرة بمنصتها للمكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت، قد كشفت حديثاً عن ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستكون هذه الميزات متاحة للمستخدمين في المستقبل القريب، ومن أبرز هذه التطورات تغيير اسم مساعدها الذكي من Zoom IQ إلى Zoom Companion، حيث يستند Zoom Companion إلى نماذج ذكاء اصطناعي توليدية من شركات مرموقة مثل Meta وAnthropic وOpenAI.

Zoom أيضاً قامت بتوسيع دور Zoom Companion ليشمل الدردشة، البريد الإلكتروني، ولوحة الشرح، مما سيسمح للمستخدمين بإجراء محادثات تفاعلية مع هذا المساعد بطريقة تشبه تفاعلهم مع الروبوت ChatGPT، ومن المتوقع أن تكون هذه التحسينات متاحة بحلول ربيع العام المقبل.

Zoom Companion سيقدم أيضًا إمكانية استفسار حول حالة المشاريع وتقديم إجابات مبنية على الاجتماعات المكتوبة والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من طرح الأسئلة أثناء الاجتماعات لمتابعة النقاط الرئيسية وإنشاء تذاكر الدعم، وفي بداية العام المقبل، سيمكن Zoom Companion من تلخيص الاجتماعات وتحديد عناصر العمل والخطوات التالية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم Zoom Companion تقديمًا للردود في الوقت الفعلي بشأن أداء المشاركين في الاجتماعات وسيوفر تدريبًا على مهارات المحادثة والعروض التقديمية، مما سيساعد على تعزيز تجارب الاجتماعات الرقمية، وستتاح بعض هذه الميزات في الأسابيع القليلة المقبلة، فيما سيتم تأجيل البعض الآخر حتى مطلع العام المقبل.

يُذكر أن Zoom كانت قد أثارت جدلاً سابقًا بسبب تعديلات في شروط الخدمة تتعلق بحقها في استخدام مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدمين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وردًا على هذا الجدل، قامت Zoom بتعديل سياستها لتوضيح أنها لن تستخدم بيانات العملاء لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.