Zoom تضيف ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق بتحويل الكلام إلى نصوص خدمة النسخ المباشر

أصبح تطبيق Zoom من أهم التطبيقات التي تعمل على توفير خدمات الاتصالات الجماعية الصوتية ومكالمات الفيديو الجماعية من خلال الإنترنت، وازداد أهمية التطبيق في السنوات الاخيرة بالأخص بعد إنتشار جائحة كورونا فهناك العديد من الأشخاص الذين اعتمدوا على تطبيق Zoom في الحلقات الاجتماعية واعتمد عليها الطلاب والطالبات في الدراسة حتى وصل عدد مستخدمي التطبيق ما يقارب 200 مليون مستخدم، لهذا يسعى جميع القائمين على التطبيق على تطويره وإضافة العديد من المميزات وقد أعلنت شركة زوم Zoom خلال المؤتمر الصحفي Zoomtopia عن إضافة ميزة جديدة وهي تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة وهذه الميزة ستوفر على جميع مستخدمي التطبيق على استخدامه بشكل أسهل وأيسر.

Zoom تضيف ميزة تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة

منذ أن تم إطلاق تطبيق Zoom عام 2011 وجميع القائمين عليه يسعون على تطويرة لكي يكون أقوى تطبيق للمكالمات الجماعية، وأعلنت شركة Zoom خلال مؤتمرها الصحفي السنوي Zoomtopia منذ أيام على إضافة مجموعة من المميزات التي كان يفتقرها التطبيق وأهم هذه المميزات هو إتاحة ميزة تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة وهي خدمة النسخ المباشر التي تم اضافتها على السبورة البيضاء، كما أعلنت أيضا على أنها تعمل على إضافة أكثر من 30 لغة للتطبيق لكي يستطيع جميع الأشخاص من جميع دول العالم استخدام التطبيق، ومن خلال ميزة تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة يمكن لجميع اللغات استخدام التطبيق والتغلب على مشكلة اللغات التي ما زالت ليست متوفرة في التطبيق.

تحميل تطبيق Zoom الاصدار الجديد

إقرأ أيضاً: • تطبيق Zoom لمكالمات الفيديو يزف بشرى سارة للمستخدمين

ولكي تستطيع الاستماع بالمميزات الجديدة التي يعمل عليها تطبيق Zoom لابد من تثبيت الإصدار الجديد للتطبيق من خلال الخطوات التالية:

عليك أولاً الإتصال بالإنترنت، وإخلاء مساحة داخلية لكي تستطيع تثبيت التطبيق.

التوجه إلى جوجل بلاي لنظام الاندرويد، وابل ستور لنظام أيفون iOS.

في خانة البحث قم بكتابة تطبيق Zoom.

سيظهر على الفور التطبيق بالدخول عليه.

بعد ذلك قم بتثبيت التحديث الجديد وانتظر قليلًا حتي يتم التثبيت.

هكذا تستطيع استخدام الميزات الجديدة التي تم إضافتها في تطبيق Zoom.