تردد قناة زي ألوان Zee Alwan شهر سبتمبر 2019 على النايل وعرب سات







يبحث الملايين من عشاق الدراما والسينما الهندية فى العالم العربى عن تردد قناة زي ألوان، تلك القناة التى اتخذت شهرة واسعة فى السنوات الماضية، وبصفة عامة فقد لاقت الدراما الهندية رواج كبير لدى الشعوب العربية وخاصة فى مصر حتى وصل الأمر إلى أن خُصصت قنوات مصرية وعربية متخصصة فقط فى عرض المحتوى الهندى المدبلج، وقد تم إنطلاق قناة زى ألوان منذ عام 2012 من مدينة دبى بالإمارات العربية المتحدة على يد رجل الأعمال الهندى “سوبهاش تشانردا“، ونحن فى “نجوم مصرية” فى هذا المقال نقدم لكم تردد قناة زي ألوان على أقمار النايل سات وعرب سات، فتابعونا.







تردد قناة زي ألوان

ساهمت عوامل كثيرة فى تربع قناة زي ألوان على عرش الدراما الهندية فى الوطن العربى، ومن هذه العوامل تقديم القناة لخدمة الدبلجة لكل المحتوى الذى تعرضه، وقد ساهم هذا بشكل كبير جداً فى سهولة مشاهدة المشاهد لجميع الأعمال الهندية بإرتياح شديد، والعامل الثانى والذى لا يقل أهمية هو مراعاة القناة لكل ما يقدم على شاشتها بحيث يلائم العادات والتقاليد العربية، وكما وضحنا لكم تردد قناة فنون الخليجية، نوضح لكم تردد قناة زي ألوان على قمر النايل سات وعرب سات عبر الجدول التالي:







القمر التردد معدل الترميز الإتجاه معامل التصحيح نايل سات 11938 يعمل بجودة 100% 27500 عمودي “V” 5/6 نايل سات 11418 قد تواجه مشكلات عند استخدامه 27500 عمودي “V” 3/4 عرب سات 12111 27500 عمودي “V” 3/4

برامج قناة زي ألوان







تقدم قناة زي ألوان العديد من البرامج التى تلقى نسب مشاهدة عالية من قبل الجمهور مثل برامج أخبار الفن والرياضة وغيرها ومن أبرز هذه البرامج برنامج بوليوود 100%، وبرنامج أسرار الجمال، وبرنامج أصول الحركة، وبرنامج لا للروتين.

مسلسلات قناة زي ألوان







تقدم قناة زي ألوان الكثير من المسلسلات الدرامية الشهيرة التى تحظى بمكانة عالية لدى الجماهير، ونوضح لكم أبرز هذه المسلسلات مثل مسلسل مكانك في القلب، وأحلام مراهقين، والمحقق راغاف، وأحلام بسيطة، وملكة جانسي.

وقد نجحت قناة زي ألوان فى أن تصبح من أكثر القنوات التي تلقى ‘جاب الملايين من الجمهور العربي نظراً لما تقدمه من أفلام ومسلسلات هندية مميزة، وتتمتع القناة بجودة عالية فى الصوت والصورة.

نرجو فى نهاية مقالنا أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز، وعند وجود أى سؤال أو استفسار فقط اترك تعليق وسنرد عليكم فى أقرب وقت