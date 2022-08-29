تحديث جديد سيسمح بمُشاهدة 4 فيديوهات في وقت واحد على YouTue TV

سيتمكن مُستخدمو أجهزة التلفزيونات الذكية من تشغيل ما يصل إلى 4 مقاطع فيديو مختلفة في نفس الوقت من خلال تطبيق YouTue TV، وذلك من خلال تحديث جديد قادم للتطبيق، بالإضافة إلى تحديثات أخرى للمنصة.

سيحصل مُستخدمي تطبيق Youtube TV على تحديثات جديدة لمنصة YouTube، وقد بدأت الشركة بالفعل في الكشف عن خُططها القادمة حول التحديثات الجديدة على أجهزة التلفزيونات الذكية، التي ستأتي إلى جانب تحسينات أخرى على خدمة YouTube Shorts و YouTube Music.

وجاء ذلك عبر تقرير تم نشره على موقع “The Verge”، حيث كشف التقرير أن شركة جوجل المالكة لـ Youtube، تُخطط للوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات على المنصة بما في ذلك تقديم وتشغيل ما يصل إلى 4 مقاطع فيديو في وقت واحد على تطبيق YouTube TV.

وأشار تقرير “The Verge” إلى أن فكرة التشغيل المُتعدد على شاشات التلفزيونات الذكية قد بدأتها شركة Sony من خلال تطبيق PlayStation View، لكنها توقفت الآن، وعملت هذه الإضافة فقط مع أنظمة Google TV و Android TV، ولكن الشركة قررت إضافتها على جميع شاشات التلفزيون القادرة على تشغيل YouTube TV.

ميزة أخرى قادمة لتطبيق YouTube TV

ميزة جديدة أخرى قادمة لتطبيق YouTube TV، سيتمكن المُستخدم من خلالها تشغيل مقاطع فيديو قصيرة (Shorts) على تطبيق YouTube TV، حيث أوضح التقرير هنا٬ أن واجهة “YouTube Shorts” على أجهزة التلفزيون الذكية ستعني التخلص من شريط التمرير الذي يُستخدم للتنقل من خلال مقاطع الفيديو التقليدية، مع الوصول السريع إلى أزرار تفاعل الفيديوهات.

الجدير بالذكر أن العديد من الشركات المُصنعة للأجهزة الإلكترونية تتنافس على تطوير أفضل الأنظمة لأجهزة التلفزيونات الذكية، ولكن حتى الآن يُمكن القول جميع الشركات مُتساوية ولا يوجد تفضيل واضح للمُستخدمين، بما في ذلك Samsung و LG و Google TV و Android TV.

للإشارة فإن مقاطع الفيديوهات القصيرة التي يُقدمها YouTube عبر خدمة “Shorts” على أجهزة تلفزيونات LG الذكية لا تعمل حاليًا بشكل جيد، وذلك لأسباب تتعلق بطريقة الأساسية لعمل Youtube.