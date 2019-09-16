“Yarmouk TV” استقبل تردد قناة اليرموك الجديد بتقنية “HD” وبدون تشفير بعد التعديل على النايل سات

قناة اليرموك هي قناة أردنية إخبارية منوعة، تقوم بعرض مضمون متتنوع، فهي تقوم بعرض برامج تهتم بأحوال الشعب الأردني والقضايا المتعلقة به، وتقوم القناة بتقديم محتواها التلفزيوني بصفة مستمرة طوال اليوم على مدار الـ24 ساعة، وقد نالت القناة إعجاب الكثير من متابعيها ومشاهديها.







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برامج قناة اليرموك

تقوم قناة اليرموك بعرض العديد من البرامج عبر شاشتها، كما تقوم بعرض الكثير من المسلسلات التاريخية أهمها المسلسل التركي قيامة أرطغرل، والذي كان له دور واضح في شهرة القناة على أوسع نطاق، كما تعرض مسلسل الفدائي وبعض البرامج الاجتماعية والدينية.

برنامج كلام من القلب : برنامج يقوم بتقديمه الدكتور أحمد الشحروري.

: برنامج يقوم بتقديمه الدكتور أحمد الشحروري. برنامج نافذة على فلسطين : برنامج اخباري يقوم بتقديمه محمد الأطرش، وهو برنامج يقوم بعرض الأحداث التي تدور في فلسطين يومياً.

: برنامج اخباري يقوم بتقديمه محمد الأطرش، وهو برنامج يقوم بعرض الأحداث التي تدور في فلسطين يومياً. برنامج بيتكم عامر : برنامج يتم إذاعته في الصباح ويهتم بشؤون المرأة والقضايا الأسرية.

: برنامج يتم إذاعته في الصباح ويهتم بشؤون المرأة والقضايا الأسرية. برنامج استوديو اليرموك : برنامج اجتماعي يقوم بتقديمه رئيس جمعية إنصاف الوطن والمواطن ينال فريحات.

: برنامج اجتماعي يقوم بتقديمه رئيس جمعية إنصاف الوطن والمواطن ينال فريحات. برنامج قدها : برنامج يقوم بتقديمه راس المالحي، وفيه يتم بعمل مقالب ترفيهية في الشعب الأردني بهدف اظهار الشهامة والنخوة الموجودة لديهم.

: برنامج يقوم بتقديمه راس المالحي، وفيه يتم بعمل مقالب ترفيهية في الشعب الأردني بهدف اظهار الشهامة والنخوة الموجودة لديهم. برنامج دين ودنيا : برنامج ديني يعرض على شاشة قناة اليرموك يقوم بتقديمه الدكتور أحمد نوفل.

: برنامج ديني يعرض على شاشة قناة اليرموك يقوم بتقديمه الدكتور أحمد نوفل. برنامج الأوائل: برنامج تعليمي يعرض على شاشة القناة ، يقوم بتقديمه الأستاذ حسام عواد.

تردد قناة اليرموك 2019







القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 11678 (V) 27500 – 5/6 SD