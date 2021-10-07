بعد تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام لمدة تزيد عن ست ساعات انتشرت بوستات تدعو بالتعليق بحروف xoxo وتدعي تلك البوستات أن بعد كتابة الحروف إن ظهرت بالاحمر فحسابك متهكرش وإن كان بالاسود فيجب مراجعه حسابك والتأكد إن الهكرز لم تزر بروفايلك فهل حقا أن الحروف بالاحمر بتؤكد إن حسابك سليم؟.

Xoxo هل تؤكد أن حسابك على الفيسبوك متهكرش؟

الحقيقة إن رسالة xoxo لا تؤكد أي شيء هي فقط للمرح وزيادة التفاعلات على الفيسبوك، هي مجرد خدعة بسيطة من خدع التعليقات على منشورات فيسبوك في الصفحات وهي تعطي البهجة فقط، بعد التعليق يظهر بعض القلوب الحمراء والبالونات للاحتفال وهي لا بأس بها ولكن كيف تتأكد أن حسابك غير مخترق؟

كيفية معرفة إن حسابي على الفيسبوك متهكرش

نفى الفيسبوك أن يكون حسابات أكثر من مليار شخص تكون قد اتهكرت ويؤكد القائمون على الدعم الفني أن الحسابات مؤمنه تماما ، إلا أن هناك الكثيرون من المشتركين يرغبون في التأكد بأنفسهم من عدم تهكير صفحاتهم الشخصيه، هو أمر غير معقد ولا يحتاج برمجيات معقدة ولا متخصصون فقط من خلال برنامج شهير على الانترنت يمكنك فعل ذلك.

خطوات فحص فيسبوك