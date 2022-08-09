تأكيد تاريخ الإعلان عن ساعة Xiaomi Watch S1 Pro الذكية ذات التصميم المثير ومواصفات مميزة

أكدت شركة شاومي مؤخرًا أنها ستطلق مجموعة من المنتجات الجديدة وذلك في الـ11 من أغسطس الجاري، بما في ذلك الساعة الذكية Xiaomi Watch S1 Pro التي تعتبر أكثر الساعات الذكية تميزًا للعلامة التجارية شاومي حتى الآن، وهي عبارة عن نسخة مطورة للساعة Xiaomi Watch S1 التي أُطلقت في العام الماضي، حيث تأتي بتصميم مثير وشاشة زجاجية من الياقوت وهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع جميع ميزات تتبع الصحة واللياقة التي يريدها المستخدمون، كما ويشمل حدث الإطلاق الإعلان عن هاتف Xiaomi MIX Fold 2 القابل للطي، و جهاز لوحي Xiaomi Pad 5 Pro 12.4، وسماعات الأذن Xiaomi Buds 4 Pro TWS

Xiaomi Watch S1 Pro



تأكيد الإعلان عن ساعة Xiaomi Watch S1 Pro الذكية ذات التصميم المثير ومواصفات مميزة

تصميم ساعة Xiaomi Watch S1 Pro الذكية

شارك الحساب الرسمي لشركة شاومي على الموقع الصيني Weibo ملصقًا تشويقيًا جديدًا يكشف عن تصميم وتاريخ إطلاق Xiaomi Watch S1 Pro، وأكدت الشركة أن الساعة ستظهر لأول مرة في 11 أغسطس إلى جانب المنتجات المذكورة أعلاه.

وكما هو واضح من اسم الساعة فإنها ستكون نسخة جديدة ومحدثة من Watch S1 التي تم إطلاقها في ديسمبر 2021، ويظهر الملصق التشويقي الساعة الجديدة أنها تأتي مع تغييرات طفيفة من حيث التصميم، على سبيل المثال، تم استبدال مجموعة الأزرار المزدوجة من Watch S1 بتاج رقمي وزر يبدو غير مرئي تقريبًا.

وإضافة إلى ذلك، تشير الصور التحفيزية إلى أن Watch S1 Pro بها حواف شاشة أنحف من Watch S1، كما تم تجهيز الساعة الجديدة بعلبة أرق مقارنة بالموديل القياسي، وستتوفر الساعة بثلاثة ألوان.

وبحسب الشركة الصينية شاومي سيتم إطلاق الساعة الذكية في الوقت الحالي فقط في السوق الصينية، ولا يوجد تأكيد مما إذا كانت الساعة ستكون متاحة للمستهلكين في السوق العالمية، وإذا قررت الشركة إطلاق Xiaomi Watch S1 Pro عالميًا، فمن المحتمل أنها ستطلقها خلال حدث إطلاق Xiaomi 12T.