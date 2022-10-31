مواصفات وسعر Xiaomi Redmi Note 12 Explorer مميزاته والعيوب
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الأحدث Xiaomi Redmi Note 12 Explorer في سلسلة نوت 12 بمواصفات جيدة ومتعددة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج وذاكرة التخزين والرام، مع شاشة كبيرة من نوع أوليد بدقة وضوح عالية، وكاميرات رائعة تعطي تجربة ممتازة، بالإضافة إلى بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 210 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف شاومي ريدمي نوت 12 اكسبلولر وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
◾شبكات الإتصال
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
◾المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• MediaTek Dimensity 1080
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Mali-G68 MC4
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
◾ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 8 جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
◾الشاشة
|نوع الشاشة
|• أوليد – OLED
|حجم الشاشة
|• 6.67 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 395 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120هرتز، خاصية HDR10+، خاصية Dolby Vision
◾الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية :-
• 200 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل (كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل (كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 2160p@30fps 4K، دقة 1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
◾البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4300 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 210 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن اللاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
◾مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.2, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الإستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• نعم يدعم
|راديو FM
|• غير محدد
|خاصية NFC
خاصية أنفراريد بورت
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود فقط
سعر Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
• السعر بالخارج يبدأ من 325 دولار، أي حوالي 7800 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة عملاقة 210 واط.
عيوب Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
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