مواصفات وسعر Xiaomi Redmi Note 12 Explorer مميزاته والعيوب

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الأحدث Xiaomi Redmi Note 12 Explorer في سلسلة نوت 12 بمواصفات جيدة ومتعددة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج وذاكرة التخزين والرام، مع شاشة كبيرة من نوع أوليد بدقة وضوح عالية، وكاميرات رائعة تعطي تجربة ممتازة، بالإضافة إلى بطارية تدعم الشحن السريع بقوة 210 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف شاومي ريدمي نوت 12 اكسبلولر وما هي مميزاته وعيوبه.