سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10A الاقتصادي الجديد

تم إتاحة هاتف Xiaomi Redmi 10A في الأسواق الآن بشكل رسمي، وهو هاتف اقتصادي جديد من شركة شاومي يقدم مواصفات متواضعة بسعر منخفض، حيث يأتي بمعالج MediaTek Helio G25، وشاشة كبيرة بحجم 6.53 بوصة، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم لفترة طويلة.

مواصفات Xiaomi Redmi 10A

الشاشة بحجم 6.53 بوصة من نوع IPS LCD بدقة HD+. المعالج MediaTek Helio G25 ثماني الأنوية 12 نانومتر. معالج رسومي PowerVR GE8320 نظام التشغيل Android 11 واجهة المستخدم MIUI 12.5 المساحة التخزينية 32 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 2 جيجابايت رام.

64 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 3 جيجابايت رام.

128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 4 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة أساسية”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة للعزل”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED. الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل.

دعم HDR.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 10 واط.

مميزات جوال Xiaomi Redmi 10A

معالج MediaTek Helio G25 يقدم أداء متواضع للغاية، ولكنه مقبول في تلك الفئة السعرية الاقتصادية، كما أن المعالج الرسومي PowerVR GE8320 يشغل لعبة ببجي على إعدادات متوسطة Medium-Balanced مع وجود سقوط في الإطارات بشكل دوري. دعم Radio FM. تصميم بسيط ومُلفت للنظر لشكل الكاميرا الخلفية الذي يأتي على شكل مربع. دعم تركيب كارت ذاكرة خارجي بحد أقصى 1 تيرابايت. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. دعم مستشعر بصمة وموجود في ظهر الهاتف. دعم مستشعر التقارب الخاص بالمكالمات. بطارية بسعة 5000 مللي أمبير قادرة على الصمود لفترة طويلة.

عيوب جوال شاومي ريدمي 10A

الشاشة تأتي بدقة HD+ وليس FHD+. منفذ microUSB 2.0 وليس Type C. الهاتف يدعم شحن بقوة 10 واط فقط.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 10A

يتوفر هاتف Xiaomi Redmi 10A بالكثير من النسخ بمساحات تخزينية مختلفة ولكن النسخة الأكثر شيوعًا هي التي تأتي بمساحة 64 جيجابايت مع 3 جيجابايت رام بسعر 160 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر أن تلك النسخة متوفرة في مكتبة جرير في السعودية بسعر 509 ريال سعودي، من المتوقع أن يصدر الهاتف في الأسواق المصرية في الفترة القادمة.