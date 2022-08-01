سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Redmi 10A

كشفت شركة شاومي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن هاتفها الجديد شاومي ريدمي اي 10، والذي يأتي بمميزات وإمكانيات عديدة عن النسخة السابقة Xiaomi Redmi 9A، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Helio G25، بتكنولوجيا 12 نانو، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف في الأسواق العالمية.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10A

أعلنت شركة شاومي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

أبعاد الهاتف يأتي الهاتف بأبعاد 164.9×77.1×9، ووزن 194 جرام. البطارية تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 10 وات. خامات الهاتف يأتي الهاتف بخامات خارجية من البلاستيك بالكامل. مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا. • يأتي الإصدار الثالث للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 2G-3G-4G.

• يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري حتى 512 جيجا بايت.

• يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف خاصية الـ OTG.

• يدعم الهاتف منفذا الـ USB يأتي من النوع الأحدث Type C.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الإصبع ، الو عن طريق الوجه Face Unlock. الشاشة تأتي شاشة الهاتف بشكل النوتش في منتصف الشاشة وتأتي من نوع IPS LCD بمساحة 6.53 إنش بدقة 720×1600 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 269 بكسل لكل بوصة. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع ميديا تيك Helio G25، مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة شاومي الـ MIUI 12.5.

كاميرا هاتف Xiaomi Redmi 10A

كشفت شركة شاومي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• بينما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا مزدوجة على النحو التالي:

– تأتي الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

– تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 وهي الكاميرا المخصصة بعمل العزل.

• يتوفر الهاتف باللون الأزرق وباللون الأسود وباللون الرمادي.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 10A

أعلنت شركة شاومي عن سعر هاتفها الجديد في الأسواق العالمية علي النحو التالي:

• تم تسعير النسخة الـ32 ذاكرة صلبة مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا بحوالي 158 دولار أمريكي أي حوالي 3000 جنيه مصري.

• تم تسعير النسخة الـ64 ذاكرة صلبة مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بحوالي 185 دولار أمريكي أي حوالي 3500 جنيه مصري.

• تم تسعير النسخة الـ128 ذاكرة صلبة مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بحوالي 210 دولار أمريكي أي حوالي 4000 جنيه مصري.