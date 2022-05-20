سعر ومواصفات Xiaomi Poco M4 Pro 4G في مصر والسعودية والكويت
صدر رسميًا هاتف Xiaomi Poco M4 Pro 4G في الأسواق والذي يأتي بمواصفات مطابقة تمامًا لمواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 11s ولكن مع وجود بعض الاختلافات البسيطة بالإضافة لفرق السعر بينهم، يأتي Poco M4 Pro بشاشة أموليد بتردد 90 هيرتز ومعالج Mediatek Helio G96 يقدم أداء جيد في الألعاب والتصفح، بالإضافة لبطارية 5000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 33 واط.
مواصفات Xiaomi Poco M4 Pro 4G
|الشاشة
|بحجم 6.43 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+.
دعم تردد 90 هيرتز.
بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass 3.
|المعالج
|Mediatek Helio G96 ثماني الأنوية 12 نانومتر.
معالج رسومي: Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|Android 11
|واجهة المستخدم
|MIUI 13 for POCO
|المساحة التخزينية
|128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 6 جيجابايت رام.
256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.
|الكاميرا الخلفية
|3 كاميرات بدقة:
64 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”
8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”
2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”
مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.
مع وجود فلاش LED.
دعم تقنية HDR و Panorama.
|الكاميرا الأمامية
|16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5.
دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.
|البطارية
|بسعة 5000 مللي أمبير.
|قوة الشحن
|بقوة 33 واط.
مميزات جوال Xiaomi Poco M4 Pro 4G
- شاشة ممتازة من نوع Amoled بتردد 90 هيرتز.
- معالج Mediatek Helio G96 يقدم أداء عالي في الألعاب مثل لعبة ببجي نيو ستيت.
- مقاومة الغبار وقطرات المياه بشهادة IP53.
- صوت ستيريو.
- دعم مستشعر IR Blaster.
- دعم FM radio.
- بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.
- دعم شحن سريع بقوة 33 واط.
عيوب جوال شاومي بوكو ام 4 برو
- المعالج يأتي بمعمارية قديمة 12 نانو متر لذلك ستشعر بارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة لزيادة استهلاك البطارية.
- صندوق الكاميرات الخلفية بارز قليلًا عن الظهر.
- لا يدعم تصوير فيديو 4K.
- الحافة السفلية كبيرة نسبيًا.
- لا يأتي بمستشعر التقارب.
- غير مرفق سماعة أذن في علبة الهاتف.
سعر موبايل Xiaomi Poco M4 Pro في مصر
نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 5,750 جنيه مصري.
سعر جوال Xiaomi Poco M4 Pro في السعودية
نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 959 ريال سعودي.
نسخة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,059 ريال سعودي.
سعر جوال Xiaomi Poco M4 Pro في الكويت
نسخة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 85 دينار كويتي.
رائع جدا