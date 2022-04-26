مواصفات و سعر Xiaomi Poco F4 GT مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Poco F4 GT بمواصفات جديدة كعادتها دائماً في سلسلة بوكو الشهيرة حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع أموليد مع معالج قوي يدعم شبكات 5G وكاميرات عالية الدقة بجودة 4k، وأيضاً ببطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف شاومي بوكو F4 GT، وما هي مميزاته وعيوبه.