مواصفات و سعر Xiaomi Poco F4 GT مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Poco F4 GT بمواصفات جديدة كعادتها دائماً في سلسلة بوكو الشهيرة حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع أموليد مع معالج قوي يدعم شبكات 5G وكاميرات عالية الدقة بجودة 4k، وأيضاً ببطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف شاومي بوكو F4 GT، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi Poco F4 GT
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• Xiaomi – شاومي
|تاريخ الإعلان
|• 26 ابريل 2022
|توفر الهاتف
|• 28 ابريل 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 162 مم
|العرض
|• 76 مم
|السُمك
|• 8 مم
|الوزن
|• 210 جرام
|مواد التصنيع
|• خامات من الزجاج في الظهر مع إطار من الألمونيوم
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• يدعم
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128، 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8، 12 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|دقة الوضوح
|• 1080 x 2400بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 395 بكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 86.2 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون
• الوضع الليلي
• وضع حماية العين
• تدعم HDR10
• تدعم طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus
• تدعم معدل التحديث 120Hz
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• بوكو F4 GT يأتي بكاميرات ثلاثية :
• 46 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير الفيديو بدقة [email protected] 4K
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمي
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلي
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 20 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)
• المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4700 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط Quick Charge 3+
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأصفر
• الرمادي
• الأسود
سعر Xiaomi Poco F4 GT
• السعر بالخارج 530 دولار، أي حوالي 9800 جنيه مصري.
مميزات وعيوب Xiaomi Poco F4 GT
أولاً المميزات :-
• يأتي الهاتف بخامات جيدة من الزجاج والإطار من الألمونيوم.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد المميز ، وتدعم معدل التحديث 120 HZ مع وجود طبقة حماية من نوع جورينج جوريلا Victus .
• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة 4K.
ثانياً العيوب :-
• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.
• لا يدعم الراديو FM.
• سعر الهاتف غالي بعض الشيء مقارنة بهواتف أخرى بمواصفات أفضل.