مواصفات و سعر Xiaomi Poco F4 GT مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Poco F4 GT بمواصفات جديدة كعادتها دائماً في سلسلة بوكو الشهيرة حيث يتميز الهاتف بشاشة كبيرة من نوع أموليد مع معالج قوي يدعم شبكات 5G وكاميرات عالية الدقة بجودة 4k، وأيضاً ببطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والآن سنتحدث عن الكثير من المواصفات الأخرى لهاتف شاومي بوكو F4 GT، وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات و سعر Xiaomi Poco F4 GT مميزاته وعيوبه 1 26/4/2022 - 9:54 م
المحتويات
مواصفات Xiaomi Poco F4 GT
سعر Xiaomi Poco F4 GT
مميزات وعيوب Xiaomi Poco F4 GT

مواصفات Xiaomi Poco F4 GT

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • Xiaomi  – شاومي 
تاريخ الإعلان • 26 ابريل 2022
توفر الهاتف • 28 ابريل 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 162 مم
العرض • 76 مم
السُمك • 8 مم
الوزن • 210 جرام
مواد التصنيع  • خامات من الزجاج في الظهر مع إطار من الألمونيوم  
شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • يدعم

Xiaomi Poco F4 GT Review 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخزين الداخلية • 128، 256 جيجا بايت
الرام • 8، 12 جيحا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع • 4 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Adreno 730
نظام التشغيل • نظام اندرويد 11
واجهة التشغيل • MIUI 13 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.6 بوصة
نوع الشاشة • أموليد – AMOLED
دقة الوضوح • 1080 x 2400بكسل FHD+
البيكسلات • 395 بكسل لكل بوصة
نسبة الشاشة • 86.2 % من حجم الهاتف
مميزات أخرى 1 بليون لون

• الوضع الليلي

• وضع حماية العين

• تدعم HDR10

• تدعم طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus

• تدعم معدل التحديث 120Hz

Xiaomi Poco F4 GT Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • بوكو F4 GT يأتي بكاميرات ثلاثية :

• 46 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير الفيديو بدقة [email protected] 4K

• دقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمي

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلي

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي

• تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 20 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمي (EIS)

• المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Xiaomi Poco F4 GT Camera 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 4700 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 120 واط Quick Charge 3+
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C 2.0 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب

• الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • لا يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأصفر

• الرمادي

• الأسود

Xiaomi Poco F4 GT Colors

سعر Xiaomi Poco F4 GT

• السعر بالخارج 530 دولار، أي حوالي 9800 جنيه مصري.

Xiaomi Poco F4 GT Show

مميزات وعيوب Xiaomi Poco F4 GT

أولاً المميزات :-

• يأتي الهاتف بخامات جيدة من الزجاج والإطار من الألمونيوم. 

• الشاشة تأتي من نوع أموليد المميز ، وتدعم معدل التحديث 120 HZ مع وجود طبقة حماية من نوع جورينج جوريلا Victus .

• الكاميرات تقدم أداء جيد جيداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بجودة 4K.

ثانياً العيوب :-

• الهاتف لا يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 مم.

لا يدعم الراديو FM.

• سعر الهاتف غالي بعض الشيء مقارنة بهواتف أخرى بمواصفات أفضل.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.



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