تقنية

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية

عبد الله رضا

تعتبر شركة شاومي أحد أفضل الشركات في صناعة الهواتف الذكية، وتحاول شاومي دائما أن تقدم أفضل ما لديها في عالم الهواتف الذكية، واليوم نقدم لكم أفضل هاتف للألعاب في عام 2022 من شاومي Xiaomi Poco F4 GT، ويأتي الهاتف بمعالج خرافي من شركة سناب دراجون يمكنه تشغيل جميع الألعاب على أعلى جرافيك، كما أن الهاتف يقدم كاميرات خرافية لعشاق التصوير، ويأتي الهاتف أيضا ببطارية كبيرة الحجم تدعم الشحن السريع بقوة فائقة، والمميز في الهاتف أنه يقدم شاشة هي الأفضل للألعاب على الإطلاق في عام 2022 بمعدل تحديث خرافي، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر وجميع مواصفات الهاتف.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 15 29/11/2022 - 12:40 م

مواصفات Xiaomi Poco F4 GT

تفاصيل الهاتف:

نوع الجهاز هاتف ذكي
اسم الجهاز Xiaomi Poco F4 GT

شاومي بوكو F4 GT
تاريخ إصدار الجهاز أبريل 2022
ألوان الجهاز
  • الأسود
  • الفضي
  • الأصفر

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 1 29/11/2022 - 12:40 م

أبعاد وهيكل الهاتف:

الطول 162.5 مم
العرض 67.7 مم
السمك 8.5 مم
الوزن 210 جرام
مواد التصنيع الإطار الجانبي من الألمونيوم

وظهر الهاتف من الزجاج

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 2 29/11/2022 - 12:40 م

الشبكات:

شبكة 2G يدعم
شبكة 3G يدعم
شبكة 4G يدعم
شبكة 5G يدعم

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 3 29/11/2022 - 12:40 م

الشاشة:

نوع الشاشة أموليد
حجم الشاشة 6.67 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
كثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش
معدل التحديث 120 هرتز

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 4 29/11/2022 - 12:40 م

العتاد الداخلي:

نوع المعالج سناب دراجون 8 جين 1
دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر
نوع المعالج الرسومي أدرينو 730
الرامات 8 أو 12 ميجابكسل
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 ميجابكسل
الذاكرة الخارجية لا يدعم

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 5 29/11/2022 - 12:40 م

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وهي كاميرا رئيسية
الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة
الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة بتصوير الماكرو
الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجابكسل

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 6 29/11/2022 - 12:40 م

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 4700 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 7 29/11/2022 - 12:40 م

مميزات الكاميرات:

  • إعدادات توازن اللون الأبيض.
  • المؤقت الذاتي.
  • الالتقاط المستمر.
  • التشغيل السريع.
  • إعدادات ISO.
  • تقنية HDR.
  • بانوراما.
  • كشف الابتسامات والوجوه.
  • التركيز باللمس.
  • العنونة الجغرافية.
  • تقريب رقمي.
  • تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي.
  • وضع التصوير الاحترافي.
  • وضع التصوير الليلي.
  • وضع عزل الخلفية.
  • التقاط الصور بزاوية واسعة.
  • التركيز التلقائي.

مميزات كاميرا السيلفي:

  • وضع عزل الخلفية.
  • وضع التصوير الليلي.
  • وضع التجميل.
  • إشارة الالتقاط.
  • كشف الوجوه والابتسامات.
  • المؤقت الذاتي.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 8 29/11/2022 - 12:40 م

مستشعرات الهاتف:

  • التسارع
  • جيروسكوب
  • التقارب
  • البوصلة
  • مستشعر ألوان الطيف.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 9 29/11/2022 - 12:40 م

أنواع الحماية في الهاتف:

  1. مستشعر بصمة الأصبع.
  2. التعرف على الوجه.
  3. النمط.
  4. الرقم السري.
  5. كلمة السر.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 10 29/11/2022 - 12:40 م

محتويات علبة الهاتف:

  1. الجهاز.
  2. الشاحن 120 واط.
  3. كابل الشحن من نوع تايب سي.
  4. جراب للحماية.
  5. دبوس لإخراج الشرائح.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 11 29/11/2022 - 12:40 م

مميزات الهاتف:

  • شاشة كبيرة الحجم.
  • ألوان الشاشة أكثر من رائعة.
  • معدل تحديث 120 هرتز.
  • كاميرات خرافية.
  • ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت.
  • معالج قوي.
  • الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس.
  • الشحن السريع.
  • سماعات استيريو.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 12 29/11/2022 - 12:40 م

عيوب الهاتف:

  • الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي.
  • لا يوجد منفذ سماعات أذن في الهاتف.

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 13 29/11/2022 - 12:40 م

السعر:

السعر في مصر 16000 جنيه مصري
السعر في السعودية 3540 ريال سعودي
السعر في الأردن 625 دينار أردني
السعر في الإمارات 3530 درهم إماراتي
السعر في أوروبا 870 دولار أمريكي

Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية 14 29/11/2022 - 12:40 م

Avatar of عبد الله رضا
عبد الله رضا

طالب بكلية التجارة، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأخبار لحظة بلحظة.

اترك تعليقاً