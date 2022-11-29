Xiaomi Poco F4 GT عملاق الألعاب من شاومي بمعالج جبار وكاميرات خرافية

تعتبر شركة شاومي أحد أفضل الشركات في صناعة الهواتف الذكية، وتحاول شاومي دائما أن تقدم أفضل ما لديها في عالم الهواتف الذكية، واليوم نقدم لكم أفضل هاتف للألعاب في عام 2022 من شاومي Xiaomi Poco F4 GT، ويأتي الهاتف بمعالج خرافي من شركة سناب دراجون يمكنه تشغيل جميع الألعاب على أعلى جرافيك، كما أن الهاتف يقدم كاميرات خرافية لعشاق التصوير، ويأتي الهاتف أيضا ببطارية كبيرة الحجم تدعم الشحن السريع بقوة فائقة، والمميز في الهاتف أنه يقدم شاشة هي الأفضل للألعاب على الإطلاق في عام 2022 بمعدل تحديث خرافي، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم سعر وجميع مواصفات الهاتف.

مواصفات Xiaomi Poco F4 GT

تفاصيل الهاتف:

نوع الجهاز هاتف ذكي اسم الجهاز Xiaomi Poco F4 GT شاومي بوكو F4 GT تاريخ إصدار الجهاز أبريل 2022 ألوان الجهاز الأسود

الفضي

الأصفر

أبعاد وهيكل الهاتف:

الطول 162.5 مم العرض 67.7 مم السمك 8.5 مم الوزن 210 جرام مواد التصنيع الإطار الجانبي من الألمونيوم وظهر الهاتف من الزجاج

الشبكات:

شبكة 2G يدعم شبكة 3G يدعم شبكة 4G يدعم شبكة 5G يدعم

الشاشة:

نوع الشاشة أموليد حجم الشاشة 6.67 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل كثافة البيكسلات 395 بكسل في كل إنش معدل التحديث 120 هرتز

العتاد الداخلي:

نوع المعالج سناب دراجون 8 جين 1 دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر نوع المعالج الرسومي أدرينو 730 الرامات 8 أو 12 ميجابكسل الذاكرة الداخلية 128 أو 256 ميجابكسل الذاكرة الخارجية لا يدعم

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تأتي بدقة 64 ميجابكسل، وهي كاميرا رئيسية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي كاميرا بزاوية واسعة الكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة بتصوير الماكرو الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 4700 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط

مميزات الكاميرات:

إعدادات توازن اللون الأبيض.

المؤقت الذاتي.

الالتقاط المستمر.

التشغيل السريع.

إعدادات ISO.

تقنية HDR.

بانوراما.

كشف الابتسامات والوجوه.

التركيز باللمس.

العنونة الجغرافية.

تقريب رقمي.

تحسين التصوير بالذكاء الاصطناعي.

وضع التصوير الاحترافي.

وضع التصوير الليلي.

وضع عزل الخلفية.

التقاط الصور بزاوية واسعة.

التركيز التلقائي.

مميزات كاميرا السيلفي:

وضع عزل الخلفية.

وضع التصوير الليلي.

وضع التجميل.

إشارة الالتقاط.

كشف الوجوه والابتسامات.

المؤقت الذاتي.

مستشعرات الهاتف:

التسارع

جيروسكوب

التقارب

البوصلة

مستشعر ألوان الطيف.

أنواع الحماية في الهاتف:

مستشعر بصمة الأصبع. التعرف على الوجه. النمط. الرقم السري. كلمة السر.

محتويات علبة الهاتف:

الجهاز. الشاحن 120 واط. كابل الشحن من نوع تايب سي. جراب للحماية. دبوس لإخراج الشرائح.

مميزات الهاتف:

شاشة كبيرة الحجم.

ألوان الشاشة أكثر من رائعة.

معدل تحديث 120 هرتز.

كاميرات خرافية.

ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايت.

معالج قوي.

الهاتف يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس.

الشحن السريع.

سماعات استيريو.

عيوب الهاتف:

الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي.

لا يوجد منفذ سماعات أذن في الهاتف.

السعر: