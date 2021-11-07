مواصفات و سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو
جاء Xiaomi Pad 5 Pro بمواصفات جيدة جداً مقارنة بالسعر الذي تم اعتماده حيث بلغ سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو في السعودية 1400 ريال سعودي ومدعوماً بشاشة شديدة الوضوح بالإضافة إلى دعمه شبكة الجيل الخامس ومزوداً بعدد من المستشعرات مثل الجروسكوب والتسارع والبوصلة والتقارب.
مواصفات تابلت شاومي مي باد 5 برو
- سيكون التابلت متاحاً بالالوان الاأبيض والاسود.
- يتوافر إصدارين الأول يدعم شبكة الجيل الخامس و إصدار أخر لا يدعم إلا شبكات الواي فاي
- وبلغ طوله 254 مم وعرضه 166.2 مم وسُمكه 6.8 مم وجاء وزنه حوالي 515 جرام
- ظهر التابلت وإطاره الجانبي مصنوعان من الألمنيوم
- يدعم شريحة اتصال واحدة من نوع نانوسيم.
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الشاشة في تابلت شاومي مي باد 5 برو
|نوعها
|IPS LCD
|حجمها
|11 انش
|دقتها
|2560×1600 FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|173 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|16:10
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
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المعالج والمعدات في تابلت شاومي مي باد 5 برو
|نوعه
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|المعمارية
|7 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Adreno 650
|الرامات
|6 – 8 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في تابلت شاومي مي باد 5 برو
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|50 MP
|الكاميرا (2)
|5 MP
|الفلاش
|مدعوم
|الكاميرا الأمامية
|8 MP
|حجم فتحة العدسة
|F/2.0
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البطارية في تابلت شاومي مي باد 5 برو
|الشحن
|مدعوم بقدرة 67 واط
|نوعها
|ليثيوم بو
|سعتها
|8600 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو في السعودية
|سعره في السعودية
|1400 ريال
|سعره في مصر
|6000 جنيه
|سعره في الامارات
|1418 درهم
|سعره في المغرب
|3400 درهم
|سعره في أنحاء العالم 385 دولار أمريكي