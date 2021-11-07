مواصفات و سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو 

بواسطة نعيم الشامي

جاء Xiaomi Pad 5 Pro بمواصفات جيدة جداً مقارنة بالسعر الذي تم اعتماده حيث بلغ سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو في السعودية 1400 ريال سعودي ومدعوماً بشاشة شديدة الوضوح بالإضافة إلى دعمه شبكة الجيل الخامس ومزوداً بعدد من المستشعرات مثل الجروسكوب والتسارع والبوصلة والتقارب.

تابلت شاومي الجديد والرائع

مواصفات تابلت شاومي مي باد 5 برو 

  • سيكون التابلت متاحاً بالالوان الاأبيض والاسود.
  • يتوافر إصدارين الأول يدعم شبكة الجيل الخامس و إصدار أخر لا يدعم إلا شبكات الواي فاي
  • وبلغ طوله 254 مم وعرضه 166.2 مم وسُمكه 6.8 مم وجاء وزنه حوالي 515 جرام
  • ظهر التابلت وإطاره الجانبي مصنوعان من الألمنيوم
  • يدعم شريحة اتصال واحدة من نوع نانوسيم.
مزايا و سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو في مصر
تابلت شاومي مي باد 5 برو

الشاشة في تابلت شاومي مي باد 5 برو 
نوعها IPS LCD
حجمها 11 انش
دقتها 2560×1600 FHD
كثافة البيكسلات فيها 173 بكسل في كل إنش
أبعادها 16:10
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

المعالج والمعدات في تابلت شاومي مي باد 5 برو 
نوعه Qualcomm Snapdragon 870 5G
المعمارية 7 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة Adreno 650
الرامات 6 – 8  GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11

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الكاميرات في تابلت شاومي مي باد 5 برو 
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MP
الكاميرا (2) 5 MP
الفلاش مدعوم
الكاميرا الأمامية 8 MP
حجم فتحة العدسة F/2.0
مواصفات و سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو
تابلت شاومي مي باد 5 برو
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تابلت شاومي مي باد 5 برو

البطارية في تابلت شاومي مي باد 5 برو 
الشحن مدعوم بقدرة 67 واط
نوعها ليثيوم بو
سعتها 8600 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو  في السعودية
سعره في السعودية 1400 ريال
سعره في مصر 6000 جنيه
سعره في الامارات 1418 درهم
سعره في المغرب 3400 درهم
سعره في أنحاء العالم 385 دولار أمريكي

سعر تابلت شاومي مي باد 5 برو في الامارات

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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