سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد، شاومي ميكس فولد 2، ويأتي الهاتف بمميزات عديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد في الأسواق.

مواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 2

أعلنت شركة شاومي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الواجهة ونظام التشغيل يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة شاومي الـ MIUI Fold 13. البطارية تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم، بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات. أبعاد الهاتف • يأتي الهاتف بأبعاد قبل الطي 161.1×144.7×5.4 ملم. • يأتي الهاتف بأبعاد بعد الطي 161.1×73.9×11.2ملم، مع وزن 262 جرام. يدعم الهاتف • يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل 2G-3G-4G-5G.

• يدعم الهاتف تقنية NFC.

• يدعم الهاتف منفذ USB Type-C 2.0.

• يدعم الهاتف سماعات خارجية.

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock.

• يدعم الهاتف منفذا الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن . مساحة التخزين • يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. • يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. • يأتي الإصدار الثالث للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت. المعالج يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1، بتكنولوجيا الـ 4 نانو، ثماني النواة، مع معالج رسومي من نوع Adreno 730. الشاشة تأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO2 OLED بمساحة 8.02 إنش بدقة 1914×2160 بكسل (+2K) بمعدل كثافة بكسلات 360 بكسل لكل إنش.

كاميرا هاتف Xiaomi Mix Fold 2

كشفت شركة شاومي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:

الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2. الكاميرا الخلفية • الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بعدد ثلاث كاميرات على النحو التالي: – الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8. – الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.6، وهي الكاميرا المخصصة بالتقريب البصري. – الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بالتصوير الواسع.

• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الذهبي.

سعر هاتف Xiaomi Mix Fold 2

أعلنت شركة شاومي عن أسعار الهاتف الجديد في الأسواق العالمية على النحو التالي:

• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، بسعر 1340 دولار أي حوالي 26 ألف جنيه مصري.

• تم تسعير النسخة الـ1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، بسعر 1780 دولار أي حوالي 34 ألف جنيه مصري.