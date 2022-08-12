سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi Mix Fold 2 القابل للطي
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق هاتفها الجديد، شاومي ميكس فولد 2، ويأتي الهاتف بمميزات عديدة، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730، وبنظام تشغيل Android 12، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد في الأسواق.
مواصفات هاتف Xiaomi Mix Fold 2
أعلنت شركة شاومي عن أهم المواصفات في هاتفها الجديد والتي جاءت على النحو التالي:
|الواجهة ونظام التشغيل
|يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة شاومي الـ MIUI Fold 13.
|البطارية
|تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم، بسعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 وات.
|أبعاد الهاتف
|• يأتي الهاتف بأبعاد قبل الطي 161.1×144.7×5.4 ملم.
• يأتي الهاتف بأبعاد بعد الطي 161.1×73.9×11.2ملم، مع وزن 262 جرام.
|يدعم الهاتف
|• يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim.
• يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل 2G-3G-4G-5G.
• يدعم الهاتف تقنية NFC.
• يدعم الهاتف منفذ USB Type-C 2.0.
• يدعم الهاتف سماعات خارجية.
• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.
• يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock.
• يدعم الهاتف منفذا الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الاذن .
|مساحة التخزين
|• يأتي الإصدار الأول للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.
• يأتي الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.
• يأتي الإصدار الثالث للهاتف بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.
|المعالج
|يأتي الهاتف بمعالج قوي من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1، بتكنولوجيا الـ 4 نانو، ثماني النواة، مع معالج رسومي من نوع Adreno 730.
|الشاشة
|تأتي شاشة الهاتف من نوع LTPO2 OLED بمساحة 8.02 إنش بدقة 1914×2160 بكسل (+2K) بمعدل كثافة بكسلات 360 بكسل لكل إنش.
كاميرا هاتف Xiaomi Mix Fold 2
كشفت شركة شاومي عن كاميرا الهاتف الجديد والتي جاءت على النحو التالي:
|الكاميرا الأمامية
|تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.
|الكاميرا الخلفية
|• الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بعدد ثلاث كاميرات على النحو التالي:
– الكاميرا الأولى الأساسية للهاتف تأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8.
– الكاميرا الثانية للهاتف تأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.6، وهي الكاميرا المخصصة بالتقريب البصري.
– الكاميرا الثالثة للهاتف تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، وهي الكاميرا المخصصة بالتصوير الواسع.
• يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الذهبي.
سعر هاتف Xiaomi Mix Fold 2
أعلنت شركة شاومي عن أسعار الهاتف الجديد في الأسواق العالمية على النحو التالي:
• تم تسعير النسخة الـ256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، بسعر 1340 دولار أي حوالي 26 ألف جنيه مصري.
• تم تسعير النسخة الـ1 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، بسعر 1780 دولار أي حوالي 34 ألف جنيه مصري.