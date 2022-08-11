شاومي تكشف النقاب عن هاتف XIAOMI MIX Fold 2 القابل للطي مع كاميرات Leica الشهيرة والمزيد

كشفت شركة شاومي الصينية الرائدة عن هاتفها الذكي القابل للطي Xiaomi MIX Fold 2 في الصين اليوم، كما كشفت الشركة أيضًا عن مجموعة من الأجهزة الأخرى شملت Redmi K50 Extreme Edition و Pad 5 Pro 12.4 و Watch S1 Pro و Buds 4 Pro، وهاتف MIX Fold 2 هو الهاتف الذكي القابل للطي من الجيل الثاني للشركة، ليكون خليفة Mix Fold الذي ظهر لأول مرة العام الماضي، لينافس أجهزة أخرى قابلة للطي أمثال Samsung Galaxy Z Fold 4 التي تم الإعلان عنه مؤخرًا و OPPO Find N و Vivo Fold X وغيرها في السوق.

XIAOMI MIX Fold 2

مواصفات ومميزات هاتف Xiaomi MIX Fold 2

من حيث التصميم يأتي هاتف MIX Fold 2 بتصميم مختلف للوحة الخلفية مقارنة بسلفه،فهو يحتوي على وحدة كاميرا أفقية تتضمن ثلاثة مستشعرات تحمل علامة Leica الشهيرة، ويحتوي على أزرار التحكم في الصوت والطاقة على الجانب الأيمن، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع تم تصنيعه بواسطة Goodix.

يتكون إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف XIAOMI MIX Fold 2 من مستشعر أساسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عريضة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، ووحدة تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل مع تكبير 2x، ويتميز الجهاز بالقدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 8K كما يدعم تسجيل تنسيق Dolby Vision HDR.

تبلغ سماكة جهاز MIX Fold 2 عند فتحه 5.4 مم، وعند الطي يبلغ مقاسه 11.2 مم، ويزن حوالي 262 جرام.

تتميز شاشة Xiaomi MIX Fold 2 الخارجية بلوحة من نوع Samsung E5 AMOLED ذات مقاس 6.5 بوصة، ودقة + FHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهي محمية بزجاج Corning Gorilla Victus، عندما يتم فتح الجهاز، يبلغ مقاس شاشة Eco OLED الداخلية 8.2 بوصة، والتي توفر دقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز الشاشة الداخلية أيضًا بزجاج فائق النحافة وكاميرا أسفل الشاشة، وتدعم كل من الشاشتين الداخلية والخارجية تقنية Dolby Vision، وسطوع ذروة 1000 شمعة في المتر المربع.

تم تزويد جهاز شاومي MIX Fold 2 بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، الذي يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجا بايت، ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

يأتي الهاتف الذكي القابل للطي مزودًا بوحدة بطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات.

ومن ناحية برامج التشغيل، يتم تشغيله بنظام MIUI 13 استنادًا إلى نظام Android 12.

أسعار Xiaomi MIX Fold 2 وخيارات الألوان

يتم توفير هاتف MIX Fold 2 باللونين الأسود والذهبي وتم تسعير الجهاز حسب متغيرات الذاكرة كما يلي: