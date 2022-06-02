إطلاق الساعة الذكية من شاومي Xiaomi Mi Band 7 .. مواصفات رائعة وميزات جديدة

منذ أن أصدرت شركة شاومي الرائدة في صناعة الأجهزة الذكية أول سوار قابل للارتداء Mi Band، تم إغراق سوق الأسورة الذكية القابلة للارتداء بمنتجات رخيصة مماثلة لسنوات عديدة، وبالرغم من ذلك لا تزال سلسلة Mi Band هي الأفضل على الإطلاق، وقد تم تحديثها بنجاح حتى وصلت إلى طراز الجيل السابع، وفي حدث إطلاق Redmi Note 11T الأخير، تم إطلاق Xiaomi Mi Band 7 رسميًا في الصين، وهذا الجهاز الذكي القابل للارتداء لم تتم ترقيته بشاشة أكبر قليلاً فحسب، بل إنه يدعم أيضًا تتبع رياضي أكثر تميزًا ومواصفات جديدة أخرى.

Xiaomi Mi Band 7

مزايا ساعة شاومي الذكية الجديدة

يعتبر جهاز التتبع الذكي Xiaomi Mi Band 7 القابل للارتداء في صدارة قائمة الساعات الذكية فماذا عن المزايا الجديدة التي يوفرها؟

من حيث العبوة والشكل والتصميم يشبه سوار شاومي الذكي الطرز السابقة، فتصميم السلسلة جميعها لم تتغير كثيرًا عن النموذج الأول، ويعزى نجاحها إلى حد كبير إلى ميزاتها الغنية وأنها منخفضة التكلفة.

السوار الذي يحمل اسم الطراز Xiaomi Mi Band 7 NFC في الواقع يخلف الجهاز السابق Xiaomi Band 6 بجميع مميزات تقريبًا، وعلى سبيل المثال، فهو يدعم تتبع الرياضات المتعددة، وتتبع النوم، ووضع السباحة، ويتيح السوار الذكي 7 Mi Band أيضًا تتبع بيانات الجسم الرئيسية، بما في ذلك معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، ومؤشر الإجهاد، وفي ميزة تتبع معدل ضربات القلب، يمكن للمستخدمين ضبط وتيرة المراقبة وتعيين التنبيهات لاكتشاف معدل ضربات القلب غير الطبيعي، وهو أيضًا يتميز ليس فقط بتتبع معدل ضربات القلب طوال اليوم، بل يمكنه أيضًا مراقبة الإجهاد طوال اليوم.

وفي ميزة تتبع النوم، فهو يدعم مراقبة كل من تتبع النوم ليلاً، والقيلولة أثناء النهار، بحيث يمكن للمستخدم عرض بيانات نومه العميق والخفيف وسجلات حركة العين السريعة، وبغض النظر عن بيانات النوم الأساسية، فإنه يحتوي أيضًا على ميزة مراقبة جودة التنفس أثناء النوم، التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان هناك توقف التنفس أثناء النوم.

المواصفات التقنية