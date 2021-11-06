مراجعة مواصفات و سعر هاتف شاومي مي 12 برو متميزاً بشاشته الرائدة المقدمة من أموليد
قامت شركة شاومي قبل فترة بالإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi Mi 12 Pro المميز من الفئة المتوسطة وقد بلغ سعر هاتف شاومي مي 12 برو في الامارات 2811 درهم وفي السعودية 2850 ريال ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 67 واط ويمكنه شحن 100% خلال 36 دقيقة وأيضا يدعم الشحن العكسي ويأتي الهاتف مقاوماً للغبار والماء
مواصفات هاتف شاومي مي 12 برو
- يأتي الهاتف بالألوان الأسود و الأخضر والأرجواني.
- طوله 164.3 مم وعرضه 74.5 مم وسُمكه 8.4 مم، فيما بلغ وزنه 208جرام.
- تمت صناعة الإطار الجانبي للهاتف من الألمنيوم والظهر مصنوع من الزجاج.
- يدعم الجهاز شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
- يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.
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شاشة الهاتف
|نوعها
|AMOLED
|حجمها
|6.81 انش
|دقتها
|3200×1440بكسل FHD
|كثافة البيكسلات فيها
|515 بكسل في كل إنش
|أبعادها
|20.9
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
|درجة سطوع الشاشة
|أقصى سطوع 1700 شمعة
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المعالج والمعدات
|نوعه
|Qualcomm Snapdragon 898
|المعمارية
|4 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|نوع الذاكرة الداخلية
|UFS 3.1
|الرامات
|8 – 12 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|لا يدعم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
|الواجهة
|MIUI 12.5
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الكاميرات
|الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية
|50 MP
|الكاميرا (2)
|8 MP
|الكاميرا (3)
|13 MP
|الكاميرا الأمامية
|20 MP
|حجم العدسة
|F/2.2
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البطارية
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 67 واط
|نوعها
|ليثيوم ايون
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف شاومي مي 12 برو في الامارات
|سعره في السعودية
|2850 ريال
|سعره في الامارات
|2811 درهم
|سعره في المغرب
|6800 درهم
|سعره في مصر
|11900 جنيه
|سعره في أنحاء العالم 760 دولار أمريكي