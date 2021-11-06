مراجعة مواصفات و سعر هاتف شاومي مي 12 برو متميزاً بشاشته الرائدة المقدمة من أموليد

بواسطة نعيم الشامي
سعر هاتف شاومي مي 12 برو في السعودية
شاومي مي 12 برو

قامت شركة شاومي قبل فترة بالإعلان عن هاتفها الجديد Xiaomi Mi 12 Pro  المميز من الفئة المتوسطة وقد بلغ سعر هاتف شاومي مي 12 برو في الامارات 2811 درهم وفي السعودية 2850 ريال ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 67 واط ويمكنه شحن 100% خلال 36 دقيقة وأيضا يدعم الشحن العكسي ويأتي الهاتف مقاوماً للغبار والماء

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مواصفات هاتف شاومي مي 12 برو

  • يأتي الهاتف بالألوان الأسود و الأخضر والأرجواني.
  • طوله 164.3 مم وعرضه 74.5 مم وسُمكه 8.4 مم، فيما بلغ وزنه 208جرام.
  • تمت صناعة الإطار الجانبي للهاتف من الألمنيوم والظهر مصنوع من الزجاج.
  • يدعم الجهاز شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.
  • يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع نانوسيم.

شاشة الهاتف
نوعها AMOLED
حجمها 6.81 انش
دقتها 3200×1440بكسل FHD
كثافة البيكسلات فيها 515 بكسل في كل إنش
أبعادها 20.9
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز
درجة سطوع الشاشة أقصى سطوع 1700 شمعة
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 المعالج والمعدات
نوعه Qualcomm Snapdragon 898
المعمارية 4 نانو متر
المعالج ثماني النواة
نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1
الرامات 8 – 12 GB
ذاكرة التخزين الداخلية  128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية لا يدعم
نظام التشغيل اندرويد 11
الواجهة MIUI 12.5
Xiaomi Mi 12 Pro في الامارات
Xiaomi Mi 12 Pro
مواصفات Xiaomi Mi 12 Pro في مصر
Xiaomi Mi 12 Pro

الكاميرات
الكاميرا (1) الأساسية الرئيسية 50 MP
الكاميرا (2) 8  MP
الكاميرا (3) 13 MP
الكاميرا الأمامية 20 MP
حجم العدسة F/2.2
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Xiaomi Mi 12 Pro

البطارية
الشحن السريع مدعوم بقدرة 67 واط
نوعها ليثيوم ايون
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة
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Xiaomi Mi 12 Pro

سعر هاتف شاومي مي 12 برو في الامارات
سعره في السعودية 2850 ريال
سعره في الامارات 2811 درهم
سعره في المغرب 6800 درهم
سعره في مصر 11900 جنيه
سعره في أنحاء العالم 760 دولار أمريكي
أحدث هواتف شاومي في الامارات
Xiaomi Mi 12 Pro

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.


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