مواصفات و سعر Xiaomi 13 عملاق شاومي مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة اوبو في الخارج عن هاتفها Xiaomi 13 في سلسلة 13، بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G, وذاكرة التخزين الداخلية والرام بسعة كبيرة، مع شاشة عملاقة بدقة وضوح عالية ومعدل تحديث 120 هرتز، وكاميرات عالية الدقة تعطي تجربة تصوير رائعة، بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف شاومي 13 وما هي مميزاته وعيوبه.