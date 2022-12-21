مواصفات و سعر Xiaomi 13 Pro مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة اوبو في الخارج عن هاتفها Xiaomi 13 Pro في سلسلة 13، حيث جاء بتطورات ملحوظة عن النسخة الأخرى شاومي 13، حيث يأتي بخامات أكثر فخامة مع شاشة أقوى بدقة أعلى وطبقة حماية أعلى، فضلًا عن مجموعة كاميرات ممتازة متكاملة، مع دعم للشحن فائق السرعة لشحن البطارية بالكامل في 19 دقيقة، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف شاومي 13 برو وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi 13 Pro
◾شبكات الإتصال
|شرائح الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
◾المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 2
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومي
|• Adreno 740
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 13
|واجهة التشغيل
|• MIUI 14
◾ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 512 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12جيجا رام
|إمكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
◾الشاشة
|نوع الشاشة
|• أوليد – OLED
|حجم الشاشة
|• 6.73 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1440 × 3200 بيكسل بجودة QHD
|نسبة البيكسل
|• 522 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية Dolby Vision، تقنية HDR10+، إضاءة 1900 شمعة، طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus
◾الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات خلفية ثلاثية :-
• 50.3 ميجا بيكسل (الرئيسية)
• 50 ميجا بيكسل (كاميرا التقريب البصري للتقريب 3.2X بدون فقدان تفاصيل)
• 50 ميجا بيكسل ( كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 4320p@24fps ،1080p@30fps، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديوهات بدقة :- 1080p@30fps، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية نعم تدعم
• الكاميرا الأمامية لا تدعم
◾البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4820 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن اللاسلكي
الشحن العكسي
|• نعم تدعم بقوة 50 واط
• نعم تدعم بقوة 10 واط
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
◾مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• نعم يدعم
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الإستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية أنفراريد بورت
|• نعم يدعم
• نعم يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق، الفضي، الأخضر
سعر Xiaomi 13 Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 715 دولار، أي حوالي 17700 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi 13 Pro
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق، والظهر يأتي من السيراميك او من السيليكون والفريم من الألومنيوم.
• المعالج قوي وداعم لشبكات 5G الأحدث.
• يأتي بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة ومتعددة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء أكثر من رائع سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.
عيوب Xiaomi 13 Pro
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
• لا يدعم برنامج الراديو FM.
• سعر الهاتف غالي ولا يناسب أغلب المستخدمين.
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