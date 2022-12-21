مواصفات و سعر Xiaomi 13 Pro مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة اوبو في الخارج عن هاتفها Xiaomi 13 Pro في سلسلة 13، حيث جاء بتطورات ملحوظة عن النسخة الأخرى شاومي 13، حيث يأتي بخامات أكثر فخامة مع شاشة أقوى بدقة أعلى وطبقة حماية أعلى، فضلًا عن مجموعة كاميرات ممتازة متكاملة، مع دعم للشحن فائق السرعة لشحن البطارية بالكامل في 19 دقيقة، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها بالتفصيل عن هاتف شاومي 13 برو وما هي مميزاته وعيوبه.