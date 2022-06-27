تقنية

تسريبات جديدة تكشف مواصفات Xiaomi 12T الرائعة بعد اعتمادها وأهم المميزات

سامي علي

نجحت شركة شاومي الصينية الرائدة في تصنيع الهواتف الذكية بالعالم، في الحصول على الاعتماد لسلسلة هواتف Xiaomi 12T الرائعة، من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية، منها اعتماد لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية FCC، وذلك تمهيداً لإطلاقها مع بداية الربع الثالث من هذا العام.

هواتف شاومي

مواصفات Xiaomi 12T

من جانبه أشار موقع “Gizmochina” أنه تم رصد سلسلة شاومي القادمة، والتي ستكون عبارة عن هاتفين رائعين، حرصت الشركة على إطلاق تلك السلسلة المميزة من أجل تحقيق نسبة مبيعات عالمية كبيرة، وبالتالي تحقيق أرباح مالية عالية خلال الفترة القادمة في ظل منافسة قوية مع العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية، وهما:

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هاتف شاومي

  • هاتف Xiaomi 12T للنسخة العادية.
  • هاتف Xiaomi 12T Pro للنسخة المميزة.

مميزات هواتف Xiaomi 12T

  • تدعم تقنية الشحن السريع Hypercharge.
  • تدعم Wi-Fi 802.11ax.
  • شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G.
  • Bluetooth.
  • GPS.
  • IR blaster.

مواصفات Xiaomi 12T

الذاكرة

وفق التسريبات فإن سلسلة هواتف شاومي القادمة سوف تحتوي على نسختين للذامرة العشوائية والتخزين وهما:

  • 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت.
  • 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت تخزين.

المعالج

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 12T بمعالج قوي رائع من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، وهو الأحدث بين المعالجات والذي يعتبر من أفضل المعالجات التي تم تخصيصها للهواتف الرائدة في الأسواق، مما يجعله يتميز بالقوة والكفاءة العالية.

الشاشة

تحتوي هواتف شاومي على شاشة رائعة كبيرة بقياس 6.7 بوصة، وتدعم معدلات تحديث متغيرة من 1 حتى 120 هرتز في الثانية، وهي من نوع AMOLED، وبدقة 1080×2400 بكسل.

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هاتف شاومي

البطارية والكاميرا

يعمل هاتف شاومي القادم ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، كما أنها تحتوي على كاميرات فائقة الدقة مع مستشعرات من شركة سوني.

سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام


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