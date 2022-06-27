مواصفات مسربة عن هاتف Xiaomi 12T تكشف عن معالج Snapdragon 8+ Gen1 وشحن سريع بقوة 120 وات

أُطلقت العديد من الأخبار والشائعات في الآونة الأخيرة أن شركة شاومي تعمل على هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة 12، وسيُطلق عليه اسم Xiaomi 12T، وقبل الإعلان الرسمي عن الهاتف المتوقع أن يتم خلال وقت قريب، انتشر على شبكة الإنترنت حديثًا تسريب عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي، والتي تقول أن الجهاز المعني سيأتي بمعالج Qualcomm الرائد ومعدل تحديث مرتفع وشحن سريع وغير ذلك الكثير، ويُتوقع أن يتم إطلاق الهاتف الجديد من شاومي قريبًا ولا سيما أنه تم رصده مؤخرًا على موقع شهادة FCC.

Xiaomi 12T

مواصفات Xiaomi 12T المسربة

نشر المسرب الشهير ويدعى Mukul Sharma بعض المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي القادم من شاومي ومنها:

يُقال أنه من المتوقع أن يقوم بتشغيل Xiaomi 12T أحدث معالج وهو Snapdragon 8+ Gen 1 .

يُقال أن الهاتف يأتي بثلاثة خيارات تخزين:

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجا بايت. ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت. ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجا بايت، و 256 جيجا بايت تخزين.

من المتوقع أن يأتي الهاتف مع شاشة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

سيعمل الهاتف بنظام MIUI 13 استنادًا إلى Android 12 خارج الصندوق.

من المحتمل أن يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 120 واط.

بالنسبة للكاميرات لم تكشف التسريبات أي معلومات حول الكاميرات باستثناء أنها ستكون مدعومة بتقنية OIS.

سيحظى الهاتف أيضًا بدعم NFC.

ويُذكر بحسب تسريبات وتقارير سابقة أن هاتف Xiaomi 12T ظهر مؤخرًا في قاعدة بيانات FCC برقم الموديل 22071212AG، وأكدت القائمة بعض المواصفات العامة للهاتف الذكي مثل : Wi-Fi 802.11ax ،5G، وBluetooth و GPS و IR blaster، كما تشير قائمة FCC إلى أن الهاتف الذكي Xiaomi قد يظهر قريبًا في الأسواق العالمية.

وكانت تسريبات سابقة كشفت أيضًا أن هاتف شاومي 12T سيكون عبارة عن هاتف Redmi K50S سيتم إطلاقه حصريًا في الصين، وإضافة لذلك سيُطرح الجهاز بإصدارين وهما Xiaomi 12T Pro hypercharge و Xiaomi 12T Pro والتي ستكون حصرية في اليابان.