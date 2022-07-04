مواصفات و سعر شاومي Xiaomi 12S Pro مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن الهاتف الجديد Xiaomi 12S Pro الذي يأتي تحديث مطور للهاتف السابق 12S لكن تم تحديث بعض المواصفات مثل الشاشة والمعالج والبطارية بسرعة شحن أعلى مع وجود عدة اصدرات بسعة كبيرة للذاكرة الداخلية والرام، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف شاومي 12S برو وما هي مميزاته وعيوبه.