مواصفات و سعر شاومي Xiaomi 12S Pro مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي عن الهاتف الجديد Xiaomi 12S Pro الذي يأتي تحديث مطور للهاتف السابق 12S لكن تم تحديث بعض المواصفات مثل الشاشة والمعالج والبطارية بسرعة شحن أعلى مع وجود عدة اصدرات بسعة كبيرة للذاكرة الداخلية والرام، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف شاومي 12S برو وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi 12S Pro
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 163.6x 74.6x 8.2 مم
|الوزن
|• 163.6 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 265 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8، 12 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
الشاشة
|نوع الشاشة
|• LTPO AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1440 × 3200 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 521 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية Dolby Vision، خاصية HDR10+، إضاءة 1000 إلى 1500 شمعة
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 50 ميجا بيكسل
(telephoto), PDAF, 2x optical zoom
• 50 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 8K [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 32ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4600 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 100 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• تدعم بقوة 50 واط
• تدعم بقوة 10 واط
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، Infrared port
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض، الأخضر، الأرجواني
سعر Xiaomi 12S Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 699 دولار، أي حوالي 13180 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi 12S Pro
• يأتي الهاتف بمعالج قوي داعم لشبكات 5G.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 هرتز، والكثير من المميزات.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن العكسي.
عيوب Xiaomi 12S Pro
• لا يدعم إضافة كارت ميموري.
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.