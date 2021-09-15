مواصفات سلسلة Xiaomi 11T المتوقع إطلاقها 15 سبتمبر .. الألوان والسعر والمزيد

سلسلة Xiaomi 11T هي مجموعة ستكون أول طرح للهواتف الذكية في العالم من شاومي بعد التخلي عن المألوف، وهي العلامة التجارية Mi ، ومن المقرر إطلاق السلسلة يوم 15 سبتمبر، وتتكون السلسلة من طرازين Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro ، اللذين سيكونان متطابقين في التصميم تقريبًا استنادا للتسريبات السابقة، وإلى جانب ذلك من المتوقع أن يتم الإعلان أيضًا عن Xiaomi 11 Lite 5G NE ، وفي السطور القادمة دعونا نلقِ نظرة على المواصفات والألوان، والسعر والمزيد.

هاتف Xiaomi 11T

مواصفات هاتف Xiaomi 11T

الشاشة والتصميم

كشفت التسريبات أن سلسلة 11T تتميز بتصميم مألوف، حيث لا يختلف الوجه الأمامي منه عن Xiaomi Mi 11X (Poco F3)، ويحتوي على فتحة ثقب خاصة بالكاميرا الأمامية، وتعد الكاميرات الخلفية أكثر إثارة للاهتمام، حيث تحتوي على ثلاثة أجهزة استشعار في وحدة كبيرة بارزة إلى حد ما، وستحتوي الحافة اليمنى للسلسلة على مستشعر بصمة مدمج في مفتاح التشغيل.

أما بالنسبة للشاشة التي يحتويهما هاتفي Xiaomi 11T و 11T Pro ، فقد حصلت على ترقية مهمة مقارنة بشاشة LCD الموجودة في سلسلة Mi 10T للعام الماضي، ومع شاشة OLED في الهاتفين يبلغ معدل التحديث 120 هرتز، ونسبة عرض الشاشة إلى الارتفاع 20: 9 وبدقة FHD +.

كاميرات سلسلة هاتف Xiaomi 11T

يوجد ثقب كاميرا في الأمام مقترنة بوحدة كاميرا خلفية أكبر من المألوف، وهي ثلاثية تتكون من كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل OmniVision OV64B والثانية عدسة Sony IMX355 العريضة، والكاميرا الثالثة telemacro التي توفر تقريب 3x، ومن المحتمل أن يأتي إصدار Pro بكاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل.

مواصفات أخرى

من المتوقع أن يتم تشغيل هاتف Xiaomi 11T بواسطة معالج Dimensity 1200 الرائد من Mediatek ، بينما طراز 11T Pro سيعمل بمعالج من Qualcomm ( شريحة Snapdragon 888 لهاتف Mi 11T Pro)

إصدار Pro على الأقل سيحتوي على دعم شحن 120 وات Hyper Charge ، وتزعم شاومي أن تقنية الشحن هذه قادرة على شحن البطارية ذات السعة 4000 مللي آمبير بالساعة من 0 ٪ إلى 100 ٪ في غضون 15 دقيقة فقط، بينما يستغرق الشحن الكامل وقتًا أطول قليلاً في سلسلة شاومي 11T ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 مللي آمبير في الساعة.

سيتم تشغيل كل من طرازي هاتف Xiaomi 11T و 11T Pro بواسطة برنامج MIUI 12.5 المستند إلى Android 11.

متغيرات التخزين والالوان

تشمل خيارات التخزين 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت تخزين، و 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت تخزين، وكشفت قائمة التسريبات أن الهاتفين سيأتيان بثلاثة ألوان: أزرق سماوي، وأبيض ضوء القمر، ورمادي نيزكي.