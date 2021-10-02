طرح هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite NE مع كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل والمزيد

طرحت شركة شاومي الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية هاتفها الجديد Xiaomi 11 Lite NE 5G السوق الهندية بداية، ويعتبر أول هاتف من شاومي لا يحمل علامة “Mi” التجارية، ويأتي الهاتف مع بعض الميزات الرئيسية مثل شاشة AMOLED 90 هرتز، ومجموعة شرائح Snapdragon 778G ، ودعم شبكات الاتصال من الجيل الخامس 5G، إضافة إلى العديد من الخصائص والميزات الأخرى التي سيرد بيانها أدناه ، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل التي تهمكم.

Xiaomi 11 Lite NE 5G

مواصفات ومميزات Xiaomi 11 Lite NE 5G

يحتوي الهاتف على العديد من المواصفات التقنية وهي التالي:

الشاشة

يحتوي هاتف Xiaomi 11 Lite NE 5G على شاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة، ذات دقة Full HD+، ونسبة العرض إلى الارتفاع تبلغ 20: 9، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس يصل لـ240 هرتز، وكثافة 402 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 800 شمعة، وزجاج غوريلا 5 للحماية، ويوجد فيها ثقب كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

الكاميرا

يوجد في خلف الجهاز إعداد الكاميرا على شكل مربع يحتوي على:

كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل.

عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

المعالج

يعمل هاتف Xiaomi 11 Lite NE 5G بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 778G، المقترنة مع مايصل إلى 6 جيجا بايت / 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت من تخزين UFS 2.2، و توجد فتحة لبطاقة SIM مختلطة، والتي يمكن استخدامها لإضافة بطاقة microSD لمزيد من التخزين الإضافي، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل MUI 12.5 استنادًا إلى نظام التشغيل Android 11 OS.

البطارية

يحتوي هاتف Xiaomi 11 Lite NE 5G على بطارية تبلغ 4250 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

مواصفات إضافية أخرى

يأتي الهاتف بميزات أخرى أيضًا مثل:

دعم بطاقة SIM المزدوجة ،

دعم الاتصال: الجيل الخامس 5G ، و Wi-Fi 6 ، و Bluetooth 5.2 ، و GPS ، و NFC ، ومنفذ USB-C.

مكبرات صوت استريو .

إلغاء القفل عن طريق الوجه بالذكاء الاصطناعي ، وماسح بصمات الأصابع المواجه للجانب.

السعر والتوافر

تم طرح هاتف Xiaomi 11 Lite NE 5G في الهند بطرازين وفق السعر التالي:

إصدار 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 128 جيجابايت للتخزين بسعر (حوالي 364 دولارًا).

إصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت للتخزين، بسعر (حوالي 391 دولارًا) .

ويأتي بأربعة خيارات للألوان مثل: الماس – الأزرق – المرجاني – الأسود