Xiaomi تستعد لإحداث ثورة وقفزة نوعية بعالم الهواتف الذكية بإنتاج هاتف جديد فريد من نوعه
قامت شركة شاومي بالإعلان عن عزمها إطلاق هاتف جديد من الهواتف القابلة للطي، والذي قالت عنه بأنه سيكون من أفضل الهواتف المحمولة من نفس الفئة، كما أنه سوف يحدث ثورة في مجال الهواتف الذكية، وأكدت Xiaomi على أن هاتفها المنتظر والذي ستعلن عنه قريباً سوف يشكل قفزة نوعية في الهواتف من ذوات الشاشات المرنة.
هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 2
ولم تكشف شاومي عن أي مواصفات تتعلق بهاتفها المنتظر والقابل للطي، والذي سيكون أحد أبرز الهواتف المنافسة لهواتف العملاق الكوري سامسونج من نفس الفئة، كما أن سعر الهاتف سيكون معقولاً، بخلاف هاتف سامسونج الحديث جلاكسي زد فولد 4 الذي أطلقته الشركة بسعر يتجاوز الـ2000 دولار لبعض طرازته.
ووفق التسريبات فإن هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 2، سوف يأتي بالمواصفات التالية.
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|المعالج من نوع
|Snapdragon 8 Gen 1 Plus
|الشركة المنتجة للمعالج
|من شركة كوالكوم الأمريكية
|نوع الرام
|LPDDR5
|سعة الرام
|16 جيجا بايت
|الذاكرة الداخلية
|512 جيجا بايت
|دقة الكاميرا الرئيسية
|108 ميجا بيكسل
|البطارية
|4800 مللي أمبير
|البطارية تدعم
|الشحن السريع
|مدة شحن 80% من البطارية
|37 دقيقة
|يدعم شبكات الجيل الخامس
|5G
كما ستأتي الشاشة الرئيسية بمقياس 8 بوصة، والشاشة الخارجية ستكون بمقياس 6.5 بوصة، مع منفذين لشرائح الإتصال، ودعم واي فاي وبلوتوث.
جواهر