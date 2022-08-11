تقنية

Xiaomi تستعد لإحداث ثورة وقفزة نوعية بعالم الهواتف الذكية بإنتاج هاتف جديد فريد من نوعه

خالد عسر

قامت شركة شاومي بالإعلان عن عزمها إطلاق هاتف جديد من الهواتف القابلة للطي، والذي قالت عنه بأنه سيكون من أفضل الهواتف المحمولة من نفس الفئة، كما أنه سوف يحدث ثورة في مجال الهواتف الذكية، وأكدت Xiaomi على أن هاتفها المنتظر والذي ستعلن عنه قريباً سوف يشكل قفزة نوعية في الهواتف من ذوات الشاشات المرنة.

Xiaomi تستعد لإحداث ثورة وقفزة نوعية بعالم الهواتف الذكية بإنتاج هاتف جديد فريد من نوعه

هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 2

ولم تكشف شاومي عن أي مواصفات تتعلق بهاتفها المنتظر والقابل للطي، والذي سيكون أحد أبرز الهواتف المنافسة لهواتف العملاق الكوري سامسونج من نفس الفئة، كما أن سعر الهاتف سيكون معقولاً، بخلاف هاتف سامسونج الحديث جلاكسي زد فولد 4 الذي أطلقته الشركة بسعر يتجاوز الـ2000 دولار لبعض طرازته.

شاومي “Xioami” تُطلق رسميًا أنحف الهواتف القابلة للطي Mix Fold 2

شاومي Xiaomi تعتزم إطلاق هاتف جديد سيكتسح الأسواق العالمية بقدرات فائقة وكاميرا جبّارة 200 ميجا بيكسل

ووفق التسريبات فإن هاتف شاومي القابل للطي Mix Fold 2، سوف يأتي بالمواصفات التالية.

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المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 Plus
الشركة المنتجة للمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية
نوع الرام LPDDR5
سعة الرام 16 جيجا بايت
الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت
دقة الكاميرا الرئيسية 108 ميجا بيكسل
البطارية 4800 مللي أمبير
البطارية تدعم الشحن السريع
مدة شحن 80% من البطارية 37 دقيقة
يدعم شبكات الجيل الخامس 5G

كما ستأتي الشاشة الرئيسية بمقياس 8 بوصة، والشاشة الخارجية ستكون بمقياس 6.5 بوصة، مع منفذين لشرائح الإتصال، ودعم واي فاي وبلوتوث.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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تعليق 1
  1. مجحم يقول

    جواهر

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