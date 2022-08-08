إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا

تم كشف النقاب رسميًا عن ساعة WS3 PRO الذكية في الصين، المزودة بمواصفات مميزة منها مكالمات Bluetooth، ومراقبة مخطط كهرباء القلب (ECG)، ومراقبة ضغط الدم ( BP )، إضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، مثل وظائف متعلقة بالصحة واللياقة البدنية والمزيد، مع الاحتفاظ بتصميم الساعة الكلاسيكية، كل ذلك مقابل سعر منخفض.

WS3 PRO

مواصفات ساعة WS3 PRO الذكية

يحتوي الجهاز القابل للارتداء الجديد على العديد من المواصفات والمزايا المذهلة وتشمل أبرز هذه المزايا ما يلي: