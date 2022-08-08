إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم والمزيد مقابل 21 دولارًا
تم كشف النقاب رسميًا عن ساعة WS3 PRO الذكية في الصين، المزودة بمواصفات مميزة منها مكالمات Bluetooth، ومراقبة مخطط كهرباء القلب (ECG)، ومراقبة ضغط الدم ( BP )، إضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، مثل وظائف متعلقة بالصحة واللياقة البدنية والمزيد، مع الاحتفاظ بتصميم الساعة الكلاسيكية، كل ذلك مقابل سعر منخفض.
WS3 PRO
مواصفات ساعة WS3 PRO الذكية
يحتوي الجهاز القابل للارتداء الجديد على العديد من المواصفات والمزايا المذهلة وتشمل أبرز هذه المزايا ما يلي:
- تحتوي ساعة WS3 PRO الذكية على مكبر صوت وميكروفون مدمجين للاتصال عبر Bluetooth.
- تعمل الساعة الذكية ببطارية بسعة 200 مللي أمبير في الساعة، توفر سبعة أيام من عمر البطارية في وضع الاستعداد، أو من يومين إلى خمسة أيام مع الاستخدام المنتظم، بالشحنة الواحدة.
- الساعة الذكية الجديدة متوافقة مع كل من أجهزة Android وiOS.
- يحتوي الجهاز القابل للارتداء على شاشة IPS مقاس 1.28 بوصة، وبدقة عرض 240 × 240 بكسل، ومحمية بزجاج 2.5D وذات حواف منحنية.
- يحتوي الجهاز الذكي الجديد القابل للارتداء على مستشعر مراقبة الأكسجين في الدم، ومستشعر ضغط الدم، وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم.
- تشمل الميزات الأخرى للساعة الذكية الجديدة: تتبع النوم وحاسبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وعداد الخطوات أثناء المشي.
- حصلت ساعة WS3 PRO على تصنيف IP67 لمقاومة طفيفة للماء.
- يوجد في الجهاز أيضًا قارئ NFC لفتح قفل الأبواب، وزرين جانبيين.
- يمكن التحكم بالساعة من خلال الشاشة التي تعمل باللمس، أو من خلال الأزرار الجانبية، ويمكن أيضًا استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الساعة الذكية.
- تأتي الساعة بحزام سيليكون بمقاس 46.4 × 46.4 × 12.3 ملم، وتزن 50 جرامًا فقط.
- خيارات الألوان المتوفرة للساعة الذكية لونين وهما الأسود والفضي.
- يبلغ سعر الساعة 21.11 دولار أمريكي، ويمكن طلبها عبر المتجر الإلكتروني AliExpress.
- من المتوقع أن يتم التسليم المبكر خارج الصين في غضون 4 أسابيع مع الأخذ بعين الاعتبار أن رسوم الشحن تختلف على مستوى العالم،ومن غير الواضح ما إذا كان طرح WS3 PRO في السوق العالمية وتوسيع نطاقه ليشمل تجار التجزئة خارج الصين.