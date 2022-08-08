تقنية

إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا

سمير زيادة

تم كشف النقاب رسميًا عن ساعة WS3 PRO الذكية في الصين، المزودة بمواصفات مميزة منها مكالمات Bluetooth، ومراقبة مخطط كهرباء القلب (ECG)، ومراقبة ضغط الدم ( BP )، إضافة إلى مجموعة من المزايا الأخرى، مثل وظائف متعلقة بالصحة واللياقة البدنية والمزيد، مع الاحتفاظ بتصميم الساعة الكلاسيكية، كل ذلك مقابل سعر منخفض.

إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا

WS3 PRO

إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا

مواصفات ساعة WS3 PRO الذكية

يحتوي الجهاز القابل للارتداء الجديد على العديد من المواصفات والمزايا المذهلة وتشمل أبرز هذه المزايا ما يلي:

  • تحتوي ساعة WS3 PRO الذكية على مكبر صوت وميكروفون مدمجين للاتصال عبر Bluetooth.
  • تعمل الساعة الذكية ببطارية بسعة 200 مللي أمبير في الساعة، توفر سبعة أيام من عمر البطارية في وضع الاستعداد، أو من يومين إلى خمسة أيام مع الاستخدام المنتظم، بالشحنة الواحدة.

    إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
    إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
  • الساعة الذكية الجديدة متوافقة مع كل من أجهزة Android وiOS.
  • يحتوي الجهاز القابل للارتداء على شاشة IPS مقاس 1.28 بوصة، وبدقة عرض 240 × 240 بكسل، ومحمية بزجاج 2.5D وذات حواف منحنية.
  • يحتوي الجهاز الذكي الجديد القابل للارتداء على مستشعر مراقبة الأكسجين في الدم، ومستشعر ضغط الدم، وجهاز مراقبة معدل ضربات القلب، وذلك على مدار 24 ساعة في اليوم.
  • تشمل الميزات الأخرى للساعة الذكية الجديدة: تتبع النوم وحاسبة السعرات الحرارية التي يتم حرقها، وعداد الخطوات أثناء المشي.
  • حصلت ساعة WS3 PRO على تصنيف IP67 لمقاومة طفيفة للماء.
  • يوجد في الجهاز أيضًا قارئ NFC لفتح قفل الأبواب، وزرين جانبيين.

    إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
    إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
  • يمكن التحكم بالساعة من خلال الشاشة التي تعمل باللمس، أو من خلال الأزرار الجانبية، ويمكن أيضًا استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الساعة الذكية.
  • تأتي الساعة بحزام سيليكون بمقاس 46.4 × 46.4 × 12.3 ملم، وتزن 50 جرامًا فقط.إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
  • خيارات الألوان المتوفرة للساعة الذكية لونين وهما الأسود والفضي.
  • يبلغ سعر الساعة 21.11 دولار أمريكي، ويمكن طلبها عبر المتجر الإلكتروني AliExpress.إطلاق ساعة WS3 Pro الذكية مع مزايا مراقبة مراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم  والمزيد مقابل 21 دولارًا
  • من المتوقع أن يتم التسليم المبكر خارج الصين في غضون 4 أسابيع مع الأخذ بعين الاعتبار أن رسوم الشحن تختلف على مستوى العالم،ومن غير الواضح ما إذا كان طرح WS3 PRO في السوق العالمية وتوسيع نطاقه ليشمل تجار التجزئة خارج الصين.
سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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