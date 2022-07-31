أحدث سكنات فورت نايت Wolverine Zero وكيف تحصل عليه

سكنات فورت نايت مُتجددة بشكل مستمر حيث أن اللعبة تتميز عن غيرها من الألعاب الأخرى بالتعاون الدائم مع كبرى العلامات التجارية الفنية والرياضية، فسوف تجد شخصيات موسيقية وغنائية وأخرى من نجوم هوليود هذا إلى جانب نجوم وأبطال القصص الروائية سوف تراهم في fortnite وتتقابل معهم وتتنافس معهم في كثير من الأحيان، عندما يرتدي أحد المنافسين لك سكن خاص بأحدهم الأمر حقًا لا يتوقف في تلك اللعبة الممتعة والتي تزداد إبداع مع الوقت.

سكنات فورت نايت

اليوم ومع كل جديد في اللعبة والذي يبحث عنه عشاقها نجد البحث عن كيفية الحصول على سكن Wolverine Zero ذلك السكن الذي يعبر عن إحدى شخصيات مارفيل الشهيرة، والذي كان بطلاً لأحد أفلامها وهو المتحولون في أحد أجزاؤه والذي حقق شهرة واسعة، ولكن هنا لن يكون السكن في نفس صورة البطل المعروفة والمشهورة عنه ولكن سوف يكون هناك تغييرات فنية سوف تجعله أكثر إبداع وإشراق.

مما يجعله أحد أبرز سكنات فورت نايت في الوقت الحالي ويبقى السؤال هنا وهو كيفية الحصول عليه لن تحتاج لكي تفعل ذلك الذهاب لأحد متاجر حسابات فورت نايت الشهيرة والقيام بشرائه، هو حتى الآن لم يتم طرحه في تلك المواقع ولكنك سوف تحصل عليه بصورة رسمية من خلال فورت نايت نفسها وبالطبع عبر شركة إيبك للألعاب.

الحصول على سكن ووليفرين زيرو

سوف يكون لأعضاء فورت نايت كرو الحق في الحصول على هذا السكن فهو متواجد مع جزمة متكاملة، ومن المعروف أن هؤلاء الأعضاء يقومون بدفع 12 دولار شهريًا مقابل الحصول على مثل تلك الحزم من سكنات فورت نايت وكذلك 1000 فيبوكس شهريًا، الأمر لن يتوقف فقط عند ذلك ولكن سوف يحصل عليه اللاعبون النشطاء بنهاية هذا الشهر أي اليوم أو غدًا كمكافأة لهم على نشاطهم الدائم في المحتوى التنافسي للعبة.