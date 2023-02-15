مود الأجنحة المميز في ماينكرافت

لقد تمني الجميع في لعبة ماينكرافت أن تتم إضافة طريقة تجعلهم يطيرون بكل سهولة داخل اللعبة لكن هذا الشيء كان صعب في بادئ الأمر وأخذ الكثير من الوقت لكي يتم تطبيقه في أرض الواقع من حيث إضافة الأجنحة بشكل استثنائي ومميز وجديد من حيث شكل الأجنحة الجديد أو طريقة تفعيلها أو شكلها وقت الطيران ومن هنا جاءت فكره هذا المود الرائع في إضافة هذا الشيء داخل اللعبة والاستمتاع به بشكل تام ويمكنك الآن تجربه هذا الشيء بنفسك بكل سلاسة وسهولة ويمكنك تجربة العديد من المودات الرائعة في هذا الشيء والاستمتاع بها بشكل تام لكن سوف نستعرض أحد أفضل المودات في الوقت الحالي من حيث الشكل أو التصميم.

في هذا المود الرائع تتم إضافة العديد من الأشياء الجديدة والمميزة منها إضافة بعض الكتل الجديدة داخل اللعبة لكي يتمكن اللاعبون من تجميعها وأن يبدءوا في صناعة الأجنحة الخاصة بهم بكل سهولة وكل كتله تتميز بشكل فريد وجديد وكل كتلة سوف تفيدك لصناعة شكل محدد من الأجنحة حيث يوجد العديد من الأشكال المميزة في هذا المود ويجب عليك أن تبدأ في تجميع هذه الكتل الغريبة وأن تجمع بعض من الموارد المختلفة لكي تتمكن من صنع الأجنحة الخاصة بك مثل أن تضع بعض الماس والذهب وبعض الريش والمادة التي تستخرجها من الكتل لكي تصنع الأجنحة البيضاء العادية والتي تسمي بأجنحة الملاك وطريقة صنعها ليست بصعبة علي الإطلاق حيث يمكنك صناعتها بشكل سهل وسلس أو الحصول عليها من تغيير نوع الشخصية من مود النجاة إلى مود المبدع, لتحميل اللعبة اضغط هنا.

تستطيع أن تستمتع بكل شيء في هذا المود الرائع والمميز ويمكنك تحميلة بشكل مجاني وسهل فقط يجب عليك أن تضيف هذا المود داخل الملفات الخاصة بسيرفرك وأن تعيد تشغيل السيرفر لكي تبدأ في استعمال هذا المود وأن تجد طريقه تصنيع الأجنحة ويجب عليك أن تعيد هيكله الكتل في اللعبة لكي تبدأ في الظهور مع الكتل المختلفة داخل اللعبة دون مشاكل لكي تتمكن من تجميعها وأن تبدأ في صناعة الأجنحة واستعمالها ويمكنك أن تضغط على حرف في لوحة المفاتيح الخاصة بك لتفعيل وضع الطيران وتوقيفه بكل سهولة, لتحميل المود اضغط هنا.

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يجب عليك أن تتبع طريقة التصنيع الخاصة بالأجنحة لكي تتمكن من صنعها أولا يجب عليك إحضار المواد المطلوبة لكل جناح سواء المواد التي في الصورة أو المواد الأخرى التي تختص تصنيع الجناح بشكل كلي يمكنك التعرف عليها من صفحة المود.