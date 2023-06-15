واتساب يختبر خاصية “رسائل الفيديو” موعد ظهور الميزة الجديدة وخطوات استخدامها

كشف الخبير التقني السعودي سالم الحربي أنَّ تطبيق المراسلة الفورية الشهير “واتساب” المملوك لشركة مينا العالمية، يقوم حالياً باختبار ميزة إرسال رسائل الفيديو إضافة إلى الرسائل الصوتية الموجودة سابقاً في التطبيق، على أن تعتمد تلك الرسائل على الفيديوهات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، نجوم مصرية والتفاصيل.

خطوات استخدام ميزة رسائل الفيديوهات القصيرة

وأوضحت المعلومات المتوفِّرة أنَّ واتساب يختبر ميزة تسجيل رسالة فيديو قصيرة لا تتجاوز مدته 60 ثانية، ثمَّ إرسال المقطع لأي شخص ضمن قائمة المراسلات، وحول طريقة استخدام الميزة فقد بيَّنت المعلومات المتداولة أنَّها تعتمد على الخطوات التالية:

الدخول إلى المحادثة التي نرغب بإرسال رسالة فيديو ضمنها في سجل المراسلات. عند الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة، سوف تتحول إلى أيقونة تسجيل فيديو. عند الضغط بشكل مطول على الأيقونة، يُمكن للمستخدم تسجيل فيديو قصير. يُمكن للمستخدم أن يرسل مقطع الفيديو بشكلٍ مباشر في الوقت نفسه، أو تعيين الوقت لإرساله في وقت لاحق. سوف يتمكَّن مستلم الرسالة من معرفة المعلومات حول وقت إرسال الرسالة سواء كان مباشرة أو في وقتٍ سابق.

واتساب تختبر ميزة ارسال الفيديوهات القصيره لمده ماتتجاوز60ثانيه تقريباً ويتم تسجيل رسالة فيديو قصيرة وإرسالها في الوقت الفعلي، وهذا هو ما يميزها عن مقاطع الفيديو المُسجلة المُرسلة في وقت لاحق.وعندما يتلقى المستلم رسالة فيديو قصيرة،سيعلم أنها تم تسجيلها وإرسالها في الحال وهذا يعزز… pic.twitter.com/7FTjVspIUv — سالم الحربي (@arnod) June 14, 2023

موعد ظهور ميزة واتساب الجديدة

يذكر أنَّ الميزة الجديدة من واتساب قد ظهرت عند بعض المستخدمين في أنظمة أندرويد، وiOS، وسط توقُّعات بأن تصبح متاحة لجميع مستخدمي واتساب خلال التحديثات القريبة القادمة.