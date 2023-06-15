تقنية

واتساب يختبر خاصية “رسائل الفيديو” موعد ظهور الميزة الجديدة وخطوات استخدامها

محمد خير الحوراني

كشف الخبير التقني السعودي سالم الحربي أنَّ تطبيق المراسلة الفورية الشهير “واتساب” المملوك لشركة مينا العالمية، يقوم حالياً باختبار ميزة إرسال رسائل الفيديو إضافة إلى الرسائل الصوتية الموجودة سابقاً في التطبيق، على أن تعتمد تلك الرسائل على الفيديوهات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 60 ثانية، نجوم مصرية والتفاصيل.

- صورة 1 - تروكولر | عروض السعودية | غوغل

خطوات استخدام ميزة رسائل الفيديوهات القصيرة

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وأوضحت المعلومات المتوفِّرة أنَّ واتساب يختبر ميزة تسجيل رسالة فيديو قصيرة لا تتجاوز مدته 60 ثانية، ثمَّ إرسال المقطع لأي شخص ضمن قائمة المراسلات، وحول طريقة استخدام الميزة فقد بيَّنت المعلومات المتداولة أنَّها تعتمد على الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى المحادثة التي نرغب بإرسال رسالة فيديو ضمنها في سجل المراسلات.
  2. عند الضغط على أيقونة إرسال الرسائل الصوتية مرة واحدة، سوف تتحول إلى أيقونة تسجيل فيديو.
  3. عند الضغط بشكل مطول على الأيقونة، يُمكن للمستخدم تسجيل فيديو قصير.
  4. يُمكن للمستخدم أن يرسل مقطع الفيديو بشكلٍ مباشر في الوقت نفسه، أو تعيين الوقت لإرساله في وقت لاحق.
  5. سوف يتمكَّن مستلم الرسالة من معرفة المعلومات حول وقت إرسال الرسالة سواء كان مباشرة أو في وقتٍ سابق.

موعد ظهور ميزة واتساب الجديدة

يذكر أنَّ الميزة الجديدة من واتساب قد ظهرت عند بعض المستخدمين في أنظمة أندرويد، وiOS، وسط توقُّعات بأن تصبح متاحة لجميع مستخدمي واتساب خلال التحديثات القريبة القادمة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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