whatsApp payments إرسال واستقبال الأموال عبر واتساب...مكافآت مدفوعات واتساب

يبدوا أن مفاجآت واتساب لا تنهي whatsapp payments أو مدفوعات واتساب وهي الخاصية الأحدث وهي إمكانية إرسال واستقبال الأموال عبر التطبيق وهو ما شجع شركة فيسبوك على تخصيص مكافآت مالية لمن يستخدم تلك الوسيلة لإرسال واستقبال الأموال على هيئة كاش باك يعود على المرسل، لنتعرف إلى الخاصية الحديثة وهل هي متاحة للدول العربية في الوقت الحالي؟.

whatsApp payments مدفوعات واتساب الجديدة

يسعى القائمين على شركة واتساب المملوكة للفيسبوك على التواجد بقوة في عالم دفع الأموال الإلكتروني من خلال العملة الرقمية والتي أطلقتها منذ عام 2019 والذي تم تأجيل التوسع به إلى أشعار آخر، إلا أن خاصية الدفع الإلكتروني وهي الخاصية الأحدث والتي تتطلع الشركة إلى انتشارها حول العالم فقد تم بدأ العمل بها كتجربة في بلدين فقط هما الهند والبرازيل.

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تتيح تلك الخاصية إرسال واستقبال المدفوعات عبر التطبيق وتستخدمة شريحة كبيرة في البلدين محل التجربة ويعتد مدفوعات واتساب المنافس القوي لجوجل باي وهو إرسال واستقبال الأموال عبر جوجل من خلال آليه يوافق عليها مشتركي البرنامج، يذكر أن برنامج واتساب يتعامل بنظام التشفير التام في المحادثات مما يعمل على مزيد من خصوصية البيانات لمستخدمي التطبيق.

برنامج المكافآت من واتساب للمدفوعات

وفق الموقع العالمي wabetalnfo فقد أوضح عن برنامج المكافآت والتي تعمل عليه واتساب حالياً وهو تحفيز مالي باسترداد جزء من المدفوعات ” كاش باك” لتشجع عدد كبير في الدول التي يعمل لديها نظام المدفوعات من التوسع وزيادة عدد المتعاملين من خلال الخاصية والتي من المنتظر أن تفعل في الشهور القادمة.

واتساب للمدفوعات لم يتم أي إعلان عن تفعيل الخاصية في الدول الناطقة باللغة العربية إلا الآن ونحن بانتظار أي تحديثات جديدة للإعلان عنها فور صدور أي جديد بها.